Os 'heróis de Kharkiv', que resgataram 48 crianças de um jardim de infância atacado por drones russos na Ucrânia

Serviços de Emergência da Ucrânia Oleksandr Volobuev foi um dos muitos que correram para resgatar 48 crianças de uma creche depois que ela foi atingida por um drone russo Apesar de estar caminhando para a frente, a parte de cima do corpo de Oleksandr Volobuev parece estática enquanto ele atravessa um campo cheio de fumaça e destroços. Ele está concentrado. Volobuev, major-general do Serviço de Proteção Civil da Ucrânia, segura firmemente o que carrega nas mãos. Da parte inferior do casaco que ele mantém junto ao corpo, despontam dois sapatinhos cor-de-rosa.

É uma imagem marcante do dramático resgate de uma creche na cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, após um devastador ataque com drones realizado pelo Exército russo. Com 48 crianças presas em um abrigo dentro do prédio em chamas, o ato de Volobuev não foi o único gesto de bravura naquele dia — longe disso. Mas poucas fotografias resumem de forma tão completa o impacto crescente da invasão em larga escala da Rússia sobre a vida cotidiana dos ucranianos, especialmente das pessoas mais vulneráveis — como as crianças — expostas às consequências. "Recebemos uma ligação informando que um jardim de infância havia sido atacado", contou Volobuev à BBC.

"E, claro, saber que havia meninos e meninas naquele local tornou tudo um pouco mais complicado", acrescentou. Mal podia imaginar que, ao final do dia — depois de carregar aquela menina até um lugar seguro — ele seria chamado de herói nacional. Naquele instante capturado pela câmera, os ucranianos não viram apenas a realidade da nova estratégia russa — baseada em atacar a infraestrutura civil —, mas também uma clara definição de sua própria resistência.

É impossível saber por que a Academia Miel, localizada em um prédio de tijolos em Kharkiv, foi atingida por um drone. Reuters O prédio onde ficava a creche foi destruído O zumbido baixo e ameaçador dessas armas de fabricação iraniana — que podem carregar mísseis de até 50 quilos — já é muito familiar não apenas para os soldados na linha de frente, mas também para todos os ucranianos. Embora possam ser bastante precisos, o uso massivo desses drones, com diferentes alvos possíveis em cada ataque, pode fazer com que alguns não funcionem corretamente.

A Rússia negou estar atacando áreas residenciais, mas o fato é que o mapa não mostra nenhum alvo militar evidente nas proximidades do jardim de infância. A Ucrânia, por sua vez, deixou claro que considera o episódio um ataque deliberado. "Não há qualquer justificativa para atacar um jardim de infância. Isso nunca deveria acontecer. Está claro que a Rússia está se tornando cada vez mais descarada", disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.