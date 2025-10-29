Como roubo de Mona Lisa no Louvre fez dela a pintura mais famosa do mundo

Getty Images Mona Lisa ficou desaparecida por mais de dois anos após roubo no museu, em 1911 No último domingo (19/10), o Museu do Louvre, em Paris, foi palco de um roubo audacioso que chamou atenção do mundo: joias da coroa francesa de "valor inestimável" foram levadas por ladrões em uma ação que durou cerca de 7 minutos. Tudo aconteceu em plena luz do dia, pouco depois da abertura do museu aos visitantes.

Quatro criminosos utilizaram um elevador mecânico para acessar a Galerie d'Apollon (Galeria de Apolo) através de uma varanda próxima ao rio Sena. Para entrar no museu, eles cortaram os vidros com um cortador alimentado por bateria. Em seguida, ameaçaram os guardas — que evacuaram as instalações — e roubaram peças que estavam em duas vitrines. O crime expôs falhas de segurança do local e interrompeu temporariamente o fluxo de visitantes. Agora, as autoridades francesas travam uma corrida contra o tempo para prender os ladrões e recuperar as joias antes que sejam desmontadas e levadas para fora do país.

O episódio, no entanto, remete a outro furto célebre que aconteceu no mesmo museu: o da Mona Lisa, quadro de Leonardo Da Vinci, em 1911 — um crime que, paradoxalmente, transformou a obra-prima na na pintura mais famosa do mundo. O roubo de Mona Lisa O roubo aconteceu em uma segunda-feira, em 21 de agosto de 1911, um dia em que o museu estava fechado. O homem que a roubou, Vincenzo Peruggia, conseguiu entrar no Louvre e sair com a pintura de Da Vinci com o mínimo de preparação.

A ausência do quadro só foi notada no dia seguinte. Na época, o museu ficou fechado por uma semana em meio ao escândalo que ganhou repercussão internacional. Durante a investigação, a polícia seguiu muitas pistas sem sucesso. O poeta vanguardista Guillaume Apollinaire chegou a ser preso por uma semana e seu amigo, o pintor espanhol Pablo Picasso, também foi suspeito do roubo. Ambos eram inocentes. A Mona Lisa ficou desaparecida por mais de dois anos e só foi recuperada em 10 de dezembro de 1913, quando Peruggia foi capturado ao entregar a obra a Alfredo Geri, um vendedor de antiguidades de Florença, na Itália.

Segundo o historiador da arte americano Noah Charney, autor do livro Os roubos da Mona Lisa, este foi o primeiro delito contra a obra a receber a atenção da imprensa internacional. Celebridade É fácil presumir que o incidente causou tal sensação porque a Mona Lisa era "a pintura mais famosa do mundo", mas naquele momento, ela não era. O que realmente a catapultou para a fama foi o roubo.