A comparação dos efeitos colaterais de diferentes antidepressivos, segundo pesquisa

Getty Images Os efeitos colaterais de diferentes antidepressivos foram classificados pela primeira vez, revelando grandes diferenças entre os medicamentos. Pesquisadores analisaram o impacto das medicações nos pacientes nas primeiras oito semanas após o início do tratamento — algumas levaram ao ganho de até 2 kg e a variações na frequência cardíaca de até 21 batimentos por minuto.

Dados do último mapeamento sobre a doença realizado pela OMS apontam que 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o equivalente a 11,7 milhões de brasileiros. Os cientistas alertaram que essa grande diferença nos efeitos colaterais pode afetar a saúde das pessoas e sua capacidade de manter o uso contínuo do remédio. Eles destacaram que ninguém deve interromper o tratamento por conta própria, mas defenderam que os antidepressivos sejam ajustados de forma mais precisa às necessidades de cada indivíduo. Depressão e ansiedade: o que acontece quando se para de repente de tomar os remédios? "Há grandes diferenças entre [os antidepressivos], e isso é importante não apenas para pacientes individualmente, mas também porque um grande número de pessoas os utiliza — então, mesmo mudanças modestas podem ter um grande impacto em toda a população", disse o pesquisador professor Oliver Howes.

Sempre se soube que antidepressivos afetam a saúde física. O estudo do King's College London e da Universidade de Oxford é o primeiro a criar um ranking que permite comparar facilmente os efeitos dos medicamentos. A equipe analisou 151 estudos sobre 30 fármacos comumente usados no tratamento da depressão, envolvendo mais de 58,5 mil pacientes. Nem todos desenvolvem efeitos colaterais, mas, em média, os resultados publicados na revista médica The Lancet mostraram que:

Um tratamento de oito semanas com agomelatina foi associado a uma redução de 2,4 kg no peso corporal, em comparação com a maprotilina, que levou a um ganho de quase 2 kg;

Houve uma diferença de 21 batimentos por minuto na frequência cardíaca entre a fluvoxamina, que reduziu o ritmo do coração, e a nortriptilina, que o acelerou;

Foi observada uma diferença de 11 mmHg na pressão arterial entre nortriptilina e doxepina. "Claramente, nenhum antidepressivo é igual ao outro", afirmou o Dr. Atheeshaan Arumuham, do King's College London. Essas diferenças podem se somar de maneiras que se tornam clinicamente relevantes, incluindo um aumento no risco de infarto ou derrame. Isso significa que, mesmo com o mesmo diagnóstico, pacientes diferentes podem se beneficiar mais de antidepressivos distintos, dependendo de suas preferências e de outras condições de saúde.

O dr. Toby Pillinger disse ao programa Today, da BBC Radio 4: "A maioria dos estudos que analisamos era relativamente curta. Estamos falando de uma duração de oito semanas, e ainda assim observamos grandes mudanças em parâmetros de saúde física que, acreditamos, têm relevância clínica". "A última coisa que quero é que essa notícia assuste as pessoas. Quero que isso sirva para dar poder aos indivíduos, incentivando-os a tomar a iniciativa e participar das decisões junto com seu médico", acrescentou ele. Qual antidepressivo é o melhor para mim? Em um cenário hipotético, Sarah, 32, John, 44, e Jane, 56, receberam o mesmo diagnóstico de depressão e a recomendação de tomar antidepressivos.