Quem é Paul Biya, presidente com mais tempo de mandato no mundo?

Reuters Paul Biya, de 92 anos, raramente é visto em público Depois de conquistar um controverso oitavo mandato em eleições muito disputadas, o presidente mais antigo do mundo, Paul Biya, de 92 anos, poderá governar até quase completar 100 anos, se conseguir resistir ao caos que assola Camarões. Biya chegou ao poder em 1982 e, nesta segunda-feira, foi anunciada sua reeleição, após as eleições realizadas em 12 de outubro.

O partido governante comemorou sua vitória "sob o signo da grandeza e da esperança". Em meio a rumores de um resultado apertado e proclamações de vitória por parte de seu principal rival, o ex-ministro do governo Issa Tchiroma Bakary, a tensão vinha aumentando nos últimos dias. O resultado oficial (Biya 54%, Tchiroma 35%) foi ao mesmo tempo uma surpresa e, para alguns, uma decepção. Camarões são apontados pela Transparência Internacional como um dos países mais corruptos do mundo.

Além disso, os 30 milhões de camaronenses vivem em um país com repressão política e estagnação econômica. Enquanto isso, Biya tem levado uma vida de luxo, incluindo longas viagens ao exterior. Somando as diferentes estadias entre 1982 e 2018, estima-se que Biya passou pelo menos quatro anos e meio em viagens particulares, principalmente na Suíça, de acordo com uma investigação do Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Mais recentemente, continuaram a ser registradas ausências, como uma de 2024, de 42 dias fora do país, segundo a Reuters. Reuters Apoiadores do candidato Issa Tchiroma protestaram em Duala "Biya tem agora um mandato notavelmente instável, dado que muitos dos seus próprios cidadãos não acreditam que ele tenha ganho as eleições", afirmou Murithi Mutiga, diretor do programa para África do International Crisis Group. "Pedimos a Biya que inicie urgentemente uma mediação nacional para evitar uma maior escalada", acrescentou.

Por sua vez, o economista político da Oxford Economics, François Conradie, declarou: "Prevemos uma escalada da agitação, uma vez que os camaronenses rejeitam amplamente o resultado oficial, e não acreditamos que o governo de Biya vá durar muito mais tempo". O 'homem leão' Conhecido por gostar de passar tempo em hotéis suíços, Biya raramente é visto em público, e sua ausência por mais de seis semanas no ano passado gerou rumores sobre sua morte. Mas o político, apelidado de "o homem leão" — uma referência à chegada da seleção de futebol do país centro-africano, os Leões Indomáveis, às quartas de final da Copa do Mundo de 1990 —, empregou táticas leoninas desde muito jovem e não dá sinais de querer desistir.