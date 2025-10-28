Por que temperatura considerada febre mudou?

Getty Images A temperatura considerada febre em crianças, que antes era de 37,8°C, agora passou para 37,5°C, de acordo com uma nova diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). A mudança está no documento científico "Abordagem da Febre Aguda em Pediatria e Reflexões sobre a febre nas arboviroses", publicado neste ano pela entidade, e segue padrões adotados em estudos internacionais.

Pela nova definição, a febre é reconhecida quando a temperatura atinge 37,5°C ou mais na axila (ou 38°C se medida por via oral ou retal, durante três minutos). Por que a classificação mudou? O entendimento sobre a febre evoluiu porque hoje a SBP considera que a temperatura isolada não deve ser o único critério para definir febre em crianças. Segundo o documento publicado este ano pela entidade, a variação natural da temperatura corporal ao longo do dia faz com que um mesmo lactente apresente diferenças de até 1°C entre manhã e tarde. A febre passa então a ser entendida como um sinal fisiológico.

"O aumento da temperatura corporal não é a doença em si, mas uma forma de defesa natural que avisa que o corpo está lutando contra alguma infecção ou problema", descreve o médico Alexandre Nikolay, coordenador do departamento de emergência pediátrica do Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasilia. Para lactentes e crianças pequenas, a medição axilar com termômetro digital é recomendada, enquanto métodos infravermelhos devem ser usados apenas por profissionais treinados. Além disso, a mudança busca reduzir a chamada "febrefobia" — ansiedade excessiva dos pais diante da febre, que pode levar a consultas e intervenções médicas desnecessárias.

Por isso, a febre agora é definida como 37,5°C ou mais quando medida pela axila, mas a recomendação é avaliar também o estado geral da criança antes de medicar ou buscar atendimento médico. As causas do aumento de temperatura Nem toda elevação da temperatura é sinal de febre. Quando há febre, o próprio cérebro — mais especificamente o centro termorregulador — ajusta o ponto de equilíbrio térmico do corpo. Isso faz com que a temperatura suba de forma controlada, como uma estratégia natural para ajudar o organismo a combater vírus, bactérias e outros invasores. Já na hipertermia, o aumento da temperatura acontece por causas externas ou pelo excesso de produção de calor interno — por exemplo, após atividades físicas intensas ou em dias muito quentes.

Nesse caso, o corpo não consegue dissipar o calor adequadamente. As crianças pequenas são mais suscetíveis a esse tipo de elevação porque ainda têm um sistema de regulação térmica imaturo. O aumento de temperatura pode até ter um papel positivo, pois acelera reações do metabolismo e fortalece a resposta imunológica. Mas quando ela passa de 39,5°C, o calor excessivo começa a atrapalhar o funcionamento de enzimas e outros processos do corpo. Por isso, febres muito altas merecem acompanhamento mais próximo.