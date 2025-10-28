O chef que se negou a cozinhar menu vegano sem peixes da Amazônia para evento do príncipe William

Vitor Alvarenga/Divulgação Saulo Jennings participa de projeto de manejo de pirarucu em Santarém Saboroso e menor que a unha de um polegar, o aviú, um microcamarão amazônico, aparece em águas rasas de igarapés apenas na época da cheia na região do rio Tapajós, no Pará. É quando o chef paraense Saulo Jennings o coloca temporariamente à mesa em pratos de seus concorridos restaurantes em cidades como Santarém e Belém. "A gente tem que valorizar tudo que a floresta nos dá na sua hora e na sua quantidade", explica Jennings.

Foi com essa filosofia em mente que o paraense bateu o pé e virou notícia no mundo inteiro ao se recusar a cozinhar um menu vegano para 700 convidados no jantar oferecido pelo príncipe William no próximo dia 5 de novembro, no Rio de Janeiro, para o prêmio Earthshot. O prêmio ambiental global, fundado pelo príncipe, concede 1 milhão de libras (R$ 7,16 milhões) a cinco vencedores que oferecerem a melhor solução para alguns dos maiores desafios climáticos do mundo. Neste ano, pela primeira vez, o evento será realizado no Brasil, poucos dias antes do início da cúpula do clima das Nações Unidas, a COP30, em Belém, onde o príncipe britânico irá representar seu pai, o rei Charles 3º. Os jantares oferecidos pelo príncipe no Earthshot têm sempre comida vegetariana no menu, mas, ao ser convidado, Jennings esperava apresentar sua especialidade ao mundo: os peixes amazônicos.

Não foi o que aconteceu. Ele diz que foi solicitado um menu vegano e enviou em resposta uma proposta de menu 80% sem produtos de origem animal e 20% com opções incluindo peixes. Diante da negativa em fazer a comida sem produtos de origem animal, diz o chef, o contrato não foi para frente. Fonte com conhecimento da organização do evento explicou à BBC que os jantares do Earthshot sempre oferecem comida vegetariana — ou seja, que exclui carne de animais, enquanto um menu vegano não teria qualquer alimento de origem animal, como laticínios, ovos e mel.

O príncipe não teria tido envolvimento na discussão sobre os pratos do menu. O chef Saulo Jennings confirma que as tratativas e exigências não foram feitas diretamente com o príncipe, mas com a organização do jantar no Rio. Vitor Serrano/BBC Para Saulo Jennings, visão de que culinária sem carne é mais saudável não faz sentido na Amazônia "A gente trabalha com vegano, mas eu não pensava que era excluindo a nossa matéria-prima, os peixes. A cultura alimentar do meu povo é tudo que vem da floresta e dos rios", disse Jennings em entrevista à BBC News Brasil em um dos seus restaurantes em Belém.

O chef refuta a ideia de que uma culinária sem carne seria mais ecologicamente correta, ao menos na Amazônia. E, se os estrangeiros estão promovendo eventos para conhecer a realidade da floresta, eles precisam entender a cultura alimentar local. "Não ser vegano não significa que é não ser sustentável ou naturalista na Amazônia. Ser sustentável na Amazônia e ser naturalista é respeitar o que a Amazônia nos dá no seu tempo", diz Jennings. "Tem uma frase que digo: salada é do europeu. Não é pejorativo, é porque é característico do europeu. O nosso é farinha, peixe, açaí, tucupi."