Tropas internacionais não vão querer impor a paz em Gaza, diz rei da Jordânia à BBC

BBC O rei Abdullah, da Jordânia, em entrevista à BBC O rei Abdullah, da Jordânia, disse que a comunidade internacional rejeitaria um pedido de impor a paz em Gaza como parte do plano de cessar-fogo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a região. O plano de 20 pontos de Trump prevê que Estados árabes e parceiros internacionais participem com forças de estabilização que "vão treinar e oferecer suporte para forças policiais palestinas autorizadas em Gaza" e que "vão consultar a Jordânia e o Egito que têm muita experiência nesse campo". O Hamas, segundo esse plano, se desarmaria e entregaria o controle político do território.

"Qual é o mandato de forças de segurança dentro de Gaza? Nós esperamos que seja para manter a paz, porque se for para impor a paz, ninguém vai querer tocar nisso", disse Abdullah em entrevista à BBC. Ele disse que a Jordânia e o Egito estão dispostos a treinar as forças de segurança palestinas. "Manter a paz é estar lá dando suporte para a força policial local, os palestinos, que a Jordânia e o Egito estão preparados para treinar em grande escala, mas isso leva tempo. Se nós sairmos correndo ao redor de Gaza em patrulha e com armas à mão… essa não é a situação que qualquer país gostaria de se envolver." Os comentários do rei refletem a preocupação dos EUA e outros países sobre serem arrastados para um conflito contínuo entre o Hamas e Israel, ou Hamas e outro grupo palestino.

Abdullah disse que não vai mandar forças da Jordânia para Gaza porque o país está "politicamente próximo demais" da situação. Mais da metade da população da Jordânia é de descendentes palestinos. Nas últimas décadas, o país recebeu 2,3 milhões de refugiados palestinos, o maior número da região. Perguntado se ele confiava no Hamas para manter a promessa de abrir mão de desempenhar qualquer papel político em Gaza, o rei Abdullah respondeu: "Eu não os conheço, mas aqueles que estão trabalhando extremamente próximos deles, como o Catar e Egito, estão muito, muito otimistas que eles vão aceitar isso." "Se não resolvermos esse problema, se não encontrarmos um futuro para os israelenses e palestinos, e uma relação entre os mundos árabe e muçulmano com Israel, estaremos condenados."

BBC Neste ano, 253 crianças, incluindo Habiba, que teve os dois braços e uma perna amputados, foram evacuadas para a Jordânia Os maiores esforços de mediação durante a guerra foram feitos pelo Catar e pelo Egito em parceria com os EUA. Os jordanianos são parte do esforço internacional para entregar ajuda humanitária a Gaza e evacuar crianças doentes e feridas. O rei Abdullah sobrevoou Gaza três vezes durante missões de entrega aérea de suprimentos. "A devastação de parte de Gaza foi um choque para mim. Eu vi com meus próprios olhos, e é chocante, como nós, a comunidade internacional, estamos deixando isso acontecer", disse.

O rei Abdullah pediu o apoio de Trump para evacuar 2 mil crianças palestinas gravemente feridas de Gaza. Em encontro na Casa Branca em fevereiro com o monarca jordaniano, Trump disse que esse era um "belo gesto". Desde então, 253 crianças foram evacuadas para a Jordânia. Ao todo, 5 mil foram evacuadas por motivos de saúde, a maioria para o Egito, os Emirados Árabes Unidos e o Catar. Mais de 15 mil palestinos em Gaza ainda aguardam evacuação, incluindo quase 3 mil crianças, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Para evacuar crianças e seus responsáveis de Gaza, eles precisam passar por uma enorme checagem de segurança por Israel ou pelos países que vão receber essas pessoas. A OMS descreveu esse processo como "dolorosamente lento".