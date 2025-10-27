Como se explica o triunfo de Milei nas eleições legislativas da Argentina em meio a crises e escândalos

Getty Images Governistas conquistaram quase 41% dos votos nas eleições para renovar metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado O presidente argentino Javier Milei parece ter derrotado muitas das previsões da ciência política ao obter uma vitória clara nas eleições legislativas de domingo (26/10). Os candidatos do partido governista conquistaram quase 41% dos votos nas eleições para renovar metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado, de acordo com os resultados oficiais com quase todas as seções eleitorais já apuradas.

O governo implementou um severo ajuste fiscal que poderia ter custado o apoio popular e teve que recorrer à ajuda do presidente dos EUA, Donald Trump, para sustentar o valor do peso argentino. BBC Os escândalos abrangeram desde o lançamento duvidoso de uma criptomoeda promovida pela Milei, alvo de ações judiciais, até a renúncia do principal candidato do partido governista a deputado na província de Buenos Aires devido a ligações com um empresário acusado de tráfico de drogas nos EUA. Apesar disso, o partido governista também venceu naquela populosa província, reduto da oposição peronista, que havia vencido por 13 pontos nas eleições locais de setembro.

A grande questão, portanto, é como Milei alcançou essa vitória inesperada. 'Crédito aberto' Quando Milei assumiu o cargo em 2023, também o fez de forma surpreendente: até recentemente, era um economista desconhecido, seu partido era novo e ele propunha cortes radicais nos gastos públicos que seriam dolorosos. Mas a Argentina vivia sua terceira grande crise econômica desde que recuperou a democracia em 1983, com duas em cada cinco pessoas vivendo na pobreza.

Getty Images Quando Milei se tornou presidente, a Argentina estava passando por uma grande crise econômica E muitos, especialmente a geração mais jovem, votaram em Milei, atraídos por sua retórica disruptiva contra a "casta" política e sua promessa de retornar a tempos prósperos. Da presidência, Milei implementou seu drástico plano de austeridade e obteve alguns resultados. A inflação mensal caiu de 25%, quando ele assumiu o cargo em dezembro de 2023, para quase 2% hoje. A taxa de pobreza caiu 10 pontos percentuais no primeiro semestre deste ano. E a Argentina teve seu primeiro superávit orçamentário em mais de uma década em 2024.