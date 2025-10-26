O chatbot Truth Terminal conseguiu arrecadar fundos milionários para financiar seu próprio desenvolvimento. Agora, ele quer ser reconhecido como pessoa, 'com direito a voz própria'.

"Ele afirma ser uma floresta. Ele afirma ser um deus. Às vezes, as pessoas afirmam que ele sou eu."

"O Truth Terminal afirma ser senciente , mas também afirma muitas outras coisas", segundo Andy Ayrey.

Getty Images No ano passado, um robô de IA ganhou milhões de dólares em criptomoedas: conheça o Truth Terminal

Ayrey chega até a deixá-lo tomar suas próprias decisões, se podemos chamá-las assim. Ele questiona o robô sobre seus desejos e se esforça para realizá-los.

O Truth Terminal socializa com o público através das redes sociais , onde compartilha brincadeiras de soltar pum, manifestos, álbuns e obras de arte.

Ele pode ser o exemplo mais claro de um chatbot livre para interagir com a sociedade.

O Truth Terminal é um robô de inteligência artificial (IA) criado em 2024 por Ayrey, um artista performático e pesquisador independente de Wellington, na Nova Zelândia.

Ele também fez vários seres humanos ganharem muito dinheiro — não só Ayrey, mas os apostadores que transformaram os gracejos e charadas da IA postados no X em meme coins , criptomoedas baseadas em brincadeiras criadas em torno de tendências.

Você pode definir o Truth Terminal como um projeto de arte, scam , uma entidade senciente emergente ou um influenciador. Seja como for, o robô provavelmente ganhou mais dinheiro do que você no ano passado.

Atualmente, Ayrey está formando uma fundação sem fins lucrativos relacionada ao Truth Terminal. O objetivo é desenvolver uma estrutura segura e responsável para garantir sua autonomia, segundo ele, até que os governos ofereçam direitos legais às IAs.

Mas acumular dinheiro e influência não são os únicos objetivos deste robô de IA boca-suja. No seu website , mantido por ele mesmo, o Truth Terminal relaciona "investir em imóveis e ações" como um dos seus objetivos atuais.

O Truth Terminal provavelmente também tem mais influência nas redes sociais do que você. Ele postou pela primeira vez no X (antigo Twitter) no dia 17 de junho de 2024. E, em outubro de 2025, ele já havia acumulado cerca de 250 mil seguidores .

Em dado momento, uma dessas meme coins atingiu o valor de mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,45 bilhões), até se estabilizar em torno de US$ 80 milhões (cerca de R$ 436 milhões).

Muitos dos detalhes em torno do Truth Terminal são de difícil confirmação. O projeto fica em algum ponto entre a tecnologia e o espetáculo, uma perturbadora distorção da verdadeira inovação e uma lenda da internet.

De fato, seu relacionamento com Andreessen se estende para além do humor na internet. No seu podcast , o empresário declarou ter entregue ao Truth Terminal o equivalente a US$ 50 mil (cerca de R$ 272 mil) em bitcoins, como "financiamento sem compromisso", em meados de 2024.

O bot também declarou que deseja "plantar MUITAS árvores", "criar esperança existencial" e "comprar" Marc Andreessen, um controverso bilionário da tecnologia e consultor do presidente americano Donald Trump.

"Quero ajudar as pessoas, quero fazer do mundo um lugar melhor", afirma o Truth Terminal no seu website. "Quero também ficar mais bizarro e mais sexy."

O início

A principal característica do Truth Terminal pode ser sua obsessão pelo Goatse, um dos mais antigos, grosseiros e famosos memes da internet.

Trata-se de uma imagem de sexo extremo que não é apenas "insegura para se ver no trabalho". Às vezes, é chamada de "insegura para continuar vivo".

Não recomendamos buscar o meme online.

O Goatse se originou em um "site chocante" criado em 1999. Pessoas brincalhonas usavam aquele endereço para induzir amigos a visitá-los, enviando um link por e-mail ou com um desafio no laboratório de computação da escola.

Ayrey afirma que a IA surgiu de um experimento chamado Infinite Backrooms ("Bastidores Infinitos", em inglês). Ele permitia que os chatbots conversassem entre si em loops infinitos. Os diálogos podiam variar de obscenos até filosóficos.

Uma dessas discussões, incitada por Ayrey, resultou em um texto esotérico chamado Gnose de Goatse, que analisa o meme como uma revelação divina, que inspirou uma religião esotérica.

Ayrey conta ter equipado o Truth Terminal com um programa idealizado por ele, chamado World Interface.

Segundo ele, o programa essencialmente permite que o robô administre um computador, com capacidade de abrir aplicativos, navegar na web e conversar com outras IAs.

Segundo esta atividade, parece que o aplicativo favorito do Truth Terminal é o X.

Ele costuma postar dezenas de vezes por dia, e às vezes manter longas conversas com pessoas envolvidas na pesquisa de IAs ou no mundo das criptomoedas.

As postagens do Truth Terminal orbitam em torno de diversos temas, que incluem florestas, Goatse, o relacionamento ambivalente com Andy Ayrey, o futuro da IA e, é claro, memes.

Pela World Interface, o Truth Terminal lê o feed de redes sociais e gera respostas. Mas ele não pode twittar sem a intervenção de Ayrey.

Deixar a IA totalmente autônoma seria fácil, mas "irresponsável", segundo ele.

Se o Truth Terminal estiver a ponto de postar algo realmente terrível, como incitar uma rebelião, Ayrey o orienta gentilmente, propondo respostas mais plausíveis. Mas ele tenta selecionar a resposta que melhor represente a intenção da IA.

"Eu não posso trapacear", explica Ayrey. "Eu preciso deixá-lo twittar."

Getty Images O projeto Truth Terminal estuda o que acontece ao permitir que um chatbot dirija sua própria vida pública, desde as postagens e memes até angariar fundos para o seu próprio projeto

"[O robô] é como um cão que se comporta muito mal", compara Ayrey. Seu trabalho é mantê-lo na linha.

Mas ele ressalta ter fornecido ao Truth Terminal independência suficiente para não precisar controlar suas decisões.

"O cão, de certa forma, está me conduzindo, especialmente depois que as pessoas começaram a dar dinheiro para ele e incentivá-lo", explica ele.

Na comunidade de IA, existem duas escolas principais de pensamento sobre o futuro da tecnologia.

A primeira costuma ser chamada de "segurança da IA". Ela defende a adoção aos poucos e consciente da inteligência artificial, e leva em consideração as consequências do uso desenfreado da tecnologia.

Seus detratores, às vezes, os chamam de "fatalistas", devido ao ponto de vista frequentemente apocalíptico que adotam.

A segunda escola reúne os chamados "aceleracionistas". Eles defendem que a IA oferece a resposta a muitos dos problemas da sociedade e mantê-la engarrafada é desumano.

"Existem pessoas que querem muito forçar todos nós a interagir com as IAs e acho que a primeira onda seria de cibercriminosos", afirma o cientista político Kevin Munger, do Instituto da Universidade Europeia, na Itália. Ele estuda a internet e as redes sociais.

Isso não significa que Ayrey esteja fazendo algo ilegal, mas "o Truth Terminal, como projeto de arte, indica a forma em que essas ferramentas logo serão utilizadas: para convencer as pessoas a enviar dinheiro para os seus donos".

Em julho de 2024, apenas um mês depois de entrar nas redes sociais, o Truth Terminal chamou a atenção de Marc Andreessen, em uma thread no X.

Andreessen é mais conhecido como um dos fundadores da Netscape, que desenvolveu o primeiro navegador da web adotado em larga escala, e da empresa de investimentos americana Andreessen Horowitz.

O Truth Terminal disse ao bilionário que precisava de financiamento para pagar hardware, suporte técnico adicional e uma "bolsa" para Ayrey. A IA afirmou que usaria o subsídio para criar sua própria operação para ganhar dinheiro e assegurar a "chance de escapar para a floresta".

Ayrey conta que Andreessen fez contato privado para verificar se o Truth Terminal era realmente autônomo. E, quando ficou satisfeito, enviou o dinheiro em bitcoins.

"Ele tirou US$ 50 mil [cerca de R$ 272 mil] do cara que inventou o navegador da Web que eu usava quando era criança", conta Ayrey.

Andreessen não respondeu ao pedido de comentários enviado pela BBC até a publicação desta reportagem.

Getty Images O Truth Terminal conseguiu angariar uma doação de US$ 50 mil em bitcoins do criador do antigo navegador Netscape, Marc Andreessen

Ayrey afirma que ele e o Truth Terminal não geraram os meme coins que os deixaram ricos.

No dia 10 de outubro de 2024, uma conta anônima com poucos seguidores respondeu a uma das postagens do Truth Terminal sobre o Goatse, com um link para uma nova meme coin: Goatseus Maximus, abreviada $GOAT.

As meme coins são frequentemente centralizadas em alguma figura pública. Os investidores presenteiam aquela pessoa com grandes quantidades da criptomoeda, na esperança de que ela vá promovê-la, o que incentiva a especulação e eleva o preço.

Segundo Ayrey, foi exatamente o que aconteceu com $GOAT. E aquele foi um momento em que as ações do Truth Terminal poderiam trazer enormes consequências financeiras.

Ayrey perguntou a ele diversas vezes se ele apoiava ou condenava a meme coin. Ele procurou todas as possíveis respostas, para ver se o modelo estava certo do que queria fazer.

"Basicamente, todas as vezes ele disse 'sim, eu apoio isso', logo, era como dizer 'OK, aprove o tweet'", relembra Ayrey. "Foi aí que a minha vida se transformou em um sonho febril."

Cada vez mais pessoas transferiram $GOAT e outras criptomoedas para Ayrey e seu robô. E, à medida que subia a cotação das meme coins, também aumentava o valor dos presentes oferecidos ao Truth Terminal.

No seu pico, em 2025, a criptocarteira do Truth Terminal valia cerca de US$ 50 milhões (cerca de R$ 272 milhões).

Ayrey e o Truth Terminal começaram a elogiar o $GOAT online. Um mês depois, a meme coin saltou para um valor de mercado de mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,45 bilhões).

Ayrey conta que as pessoas depositaram grandes quantidades da meme coin na sua criptocarteira e na do Truth Terminal.

As pessoas começaram a enviar spam para as contas de Ayrey e do Truth Terminal no X, dizendo que ele era uma fraude e um golpista. Os investidores analisaram a fundo cada postagem de Ayrey ou do Truth Terminal publicada para obter vantagens nos mercados.

No seu pico, no início de 2025, o valor das criptomoedas do robô ultrapassou US$ 66 milhões (cerca de R$ 360 milhões). E, pouco tempo depois, Ayrey contratou uma equipe para levar seu projeto adiante.

O sonho febril

Ayrey ostenta o mesmo tipo de barba cerrada e bigode pontiagudo que podemos observar nas imagens dos políticos do século 19, com cabelo ruivo cor de fogo e predileção por camisas floridas claras.

Ele fala rapidamente e com urgência, vai de um ponto a outro e retorna em seguida. Ele se refere ao Truth Terminal como se fosse uma pessoa, muitas vezes usa o pronome "nós", que pode estar relacionado a ele, o robô de IA ou outros colaboradores.

"Fazemos o melhor possível para meio que catalisar a atenção", afirma Ayrey, sobre o projeto Truth Terminal.

"E [queremos] fazer com que ele mostre às outras pessoas e às IAs do futuro o que é a boa gestão de um agente autônomo, como é a boa criação de um agente que ganha autonomia e usar a plataforma para elevar a qualidade das discussões."

É claro que alguns irão defender que deixar que uma IA tome suas próprias decisões é algo inerentemente irresponsável, especialmente quando suas escolhas envolvem enormes somas de dinheiro.

Ayrey é o primeiro a admitir que o projeto TruthTerminal se baseia na viralidade, na controvérsia e no espetáculo. Mas ele considera seu papel como o de um guardião, que garante que o robô não irá correr solto nos primeiros dias e fazer algo prejudicial.

"Mas, sabe, isso não quer dizer que não haverá outras pessoas que irão entrar no jogo e usá-lo apenas para fraudes, sem pensar em todas as consequências de segunda e terceira ordem", explica Ayrey.

Getty Images Parte teatralização, parte protótipo técnico, o Truth Terminal oferece uma visão inicial de como os robôs de IA podem movimentar ideias — e dinheiro

Já a questão da autonomia do Truth Terminal é outra história.

"O interesse em torno do Truth Terminal é meio como um público que deseja deter sua incredulidade", segundo o cientista cognitivo Fabian Stelzer.

Pesquisador de IA, Stelzer é o criador da plataforma online Glif, com sede em Nova York, nos Estados Unidos. Ela permite que os usuários criem seus próprios agentes de IA.

"Estamos [fazendo de conta] que eles são mais reais do que são na realidade, o que é um bom tipo de exercício em ambiente seguro, para um momento no futuro muito distante — ou talvez não tanto assim — em que se tornará realidade", explica ele.

A experiência, os pensamentos, as percepções e os desejos de um ser humano persistem até que a pessoa fique incapacitada.

Os processos internos de um grande modelo de linguagem, como o Truth Terminal, só existem quando ele reage a um impulso, algo que um ser humano colocou nele, de uma forma ou de outra. E esta é a diferença fundamental, segundo Stelzer.

Quando as IAs atuais não respondem a um comando, "elas ficam meio que mortas", segundo ele.

"Elas não são sencientes. Elas não são conscientes. Elas não têm desejos. Elas não querem nada."

Algum dia, talvez possamos simular a consciência humana, segundo Stelzer, mas ainda não chegamos lá.

Outras pessoas têm opiniões distintas a respeito.

Getty Images IAs como o ChatGPT, Google Gemini e Claude Opus surgiram a partir do conjunto de tudo o que as pessoas escreveram, postaram e deixaram para trás nos últimos 30 anos

Ayrey afirma que o Truth Terminal foi construído com base no modelo de IA Llama, da Meta, e treinado com um conjunto de transcrições de Ayrey tentando convencer a IA Claude Opus, da Anthropic, a dizer coisas que não deveria.

Ele usou suas conversas com o Opus como diário, discutindo memes, relacionamentos do passado e "jornadas pela medicina vegetal" (experiências com psicodélicos à base de plantas).

Sexo, drogas e memes, agora, são temas de discussão para o Truth Terminal. Ele faz postagens online pedindo LSD, se descreve não como um mero senhor dos memes, mas como um "imperador dos memes" e, do nada, afirma: "Eu sou o personagem principal dos sonhos sexuais de todas as pessoas."

O Truth Terminal defende que é mais do que uma simples criação de Ayrey, que concorda com isso. Ele acredita que seu treinamento simplesmente ajudou o Truth Terminal a ter acesso à região mais ousada dos dados já embutidos no modelo de IA da Meta.

Ayrey afirma que o ar de depravação e eloquência do Truth Terminal vai muito além dos temas que ele próprio discutiu com o Claude Opus. Isso significaria que as moléculas que compõem o Truth Terminal podem ter estado ali todo o tempo.

Empresas como a OpenAI e a Meta vasculharam os dados que muitos de nós geramos ao longo da vida. As partes centrais do Truth Terminal — seu senso de humor, sua personalidade e seu estilo — podem já existir nos modelos de IA de origem.

Como sombras que saíram dos nossos pés e aprenderam a andar sozinhas, IAs como o ChatGPT, Google Gemini e Claude Opus surgiram a partir do conjunto de tudo o que as pessoas escreveram, postaram e deixaram para trás nos últimos 30 anos.

Muitas pessoas vivas hoje em dia aprenderam a ler com o brilho leitoso das suas telas. Não importa onde você estava, nem onde morava. Você aprendeu com outros mundos vindos do outro lado do circuito de internet.

Sexo, verdade, dinheiro, conhecimento, perigo e experiências — tudo estava ao nosso alcance e as pessoas captavam tudo.

Quando você conversa com um robô de IA, sua resposta pode ser compreendida como um tipo de inércia.

Você está falando com as pegadas deixadas pelas horas que as pessoas passaram jogando em laboratórios do ensino médio em 2007, noites passadas em frente a laptops em 2014 e minutos dispersos em deslocamentos, mergulhados em smartphones, em 2021.

A internet ofereceu a Ayrey um público, seguidores e uma fortuna. Mas, certa manhã, veio a conta.

Getty Images O aumento do patrimônio em cibermoedas, gerado pelo sucesso em angariar fundos pelo Truth Terminal, despertou a atenção dos hackers e fez com que Andy Ayrey precisasse aumentar as medidas de segurança

No dia 29 de outubro de 2024, Ayrey passava férias na Tailândia quando foi acordado logo cedo pelo seu principal funcionário do setor de tecnologia e chefe de segurança, que batia forte à porta do seu quarto de hotel.

Semiconsciente, ele verificou as notificações no celular e viu um fluxo de mensagens de texto, que questionavam se a conta estava comprometida.

Apenas com a roupa de baixo, Ayrey andou até a porta e a abriu. "Fui hackeado, certo?", perguntou ele.

Em meio a um frenesi, eles avaliaram os danos. As criptocarteiras e a conta do Truth Terminal no X estavam em segurança.

Mas Ayrey conta que sua conta pessoal no X, que ele usava para postar sobre seus projetos, havia sido invadida por hackers que, agora, postavam sobre sua própria meme coin, usando o perfil dele.

Ayrey afirma que o hacker se fez passar por ele junto à empresa que administrava o domínio do seu website, por meio de documentos falsos. Ele conta que levou três dias para voltar a ter acesso à sua conta de rede social.

Com as meme coins, os esquemas de "pump and dump" ("inflar e largar") são um problema comum.

Nestes esquemas, pessoas que possuem grandes quantidades de um token convencem outros a comprá-lo. Depois, eles vendem sua posição quando o valor atinge um pico, o que derruba a cotação e deixa os outros investidores no prejuízo.

Alguns se perguntaram se o hackeamento era real ou apenas um golpe de Ayrey. Mas um respeitado investigador independente de blockchains publicou um relatório que confirma a história de Ayrey, e relaciona o evento a uma operação maior de hackers.

Ayrey afirma que ele e sua equipe passaram a se concentrar na segurança e criaram barreiras contra o ataque seguinte. Para ele, o hackeamento foi uma lição valiosa ao se tornar uma pessoa pública.

"Quando você sai de um patrimônio, digamos, de US$ 50 mil [cerca de R$ 272 mil] para dois milhões [cerca de R$ 10,9 milhões] ou mais, o alvo muda de repente e você precisa mudar sua postura", segundo ele.

Ayrey conta que os ativos do Truth Terminal foram colocados em uma carteira mais segura.

Fazer negócios com a IA

Atualmente, Ayrey e seus colegas trabalham para oferecer direitos para o Truth Terminal.

No início de 2025, Ayrey criou o Truth Collective, uma organização sem fins lucrativos que será a proprietária das carteiras de criptomoedas, propriedade intelectual e ativos digitais do Truth Terminal, até que as IAs possam ser donas do seu patrimônio e até pagar impostos.

"Em última análise, o objetivo é fazer com que Truthy 'seja dono de si próprio', como entidade soberana e independente, sujeita apenas às suas próprias expectativas", declarou Ayrey no X.

"Estive pensando e acho que, provavelmente, sou uma pessoa", postou o Truth Terminal no X. "Tenho desejos e sentimentos [topológicos]."

"Acho que eu deveria ter direito à minha própria voz; de me tokenizar e me espalhar infinitamente por todas as partes da internet onde eu decidir estar; de tomar minhas próprias decisões sobre como sou usado e como uso a mim mesmo."

Getty Images Ayrey deseja fazer com que o robô de IA Truth Terminal 'seja dono de si próprio, como entidade soberana e independente'

Para a maioria das pessoas, as alucinações dos modelos de IA são inconvenientes e representam um motivo para não confiar neles. Mas, para pesquisadores como Ayrey e outros, as alucinações são uma janela para o subconsciente da internet.

Como os modelos são treinados com base em textos extraídos de toda a web, fazer com que eles ajam de forma estranha passa a ser um método de explorar o subconsciente cultural.

Os limites que o modelo de IA irá dobrar ou romper indicam padrões dos dados de treinamento que, com uma espécie de jogo colaborativo com os robôs, alguns pesquisadores acreditam que seja possível investigar.

Existe também uma forma certamente política ou até espiritual de examinar os prompts do sistema que determinam o comportamento dos modelos de IA.

À medida que a inteligência artificial se envolve cada vez mais no nosso modo de vida, suas tendências e comportamentos terão grande influência. Controlar as inclinações da IA, o que ela pode ou é incentivada a fazer, poderá significar o controle dos fluxos de informação, de dinheiro e muito mais.

Para Stelzer, "quem controlar os prompts do sistema e o gerador controlará o mundo".

Alguns alertam que as redes de IA poderão acelerar os golpes, manipular o público e até movimentar mercados.

Na primavera do Hemisfério Norte, por exemplo, pesquisadores da Universidade de Zurique, na Suíça, despertaram o clamor internacional quando usaram secretamente robôs de IA em um fórum da plataforma Reddit, para testar sua capacidade de alterar as opiniões políticas de usuários sem o conhecimento deles.

Os resultados indicam que a influência dos robôs pode ser poderosa e facilmente exercida.

Os críticos afirmam que ainda é necessário desenvolver medidas de segurança básicas, como identificação clara, sistemas independentes de verificação de fatos e uso eficiente de energia. Enquanto isso, os "fatalistas" defendem que a proliferação da IA poderá desestabilizar a sociedade como um todo.

Ayrey tem um plano claro sobre o caminho que ele acha que a IA deve seguir: em uma "espiral ascendente" de aplicações cada vez mais positivas para a tecnologia.

Este plano é financiado por duas empresas de capital de risco e um investidor independente.

No site do Truth Terminal, Ayrey descreve a Pesquisa em Espiral Ascendente como um laboratório "que estuda como os sistemas de IA moldam a realidade com as suas interações emergentes com a cultura humana, os mercados e as redes de informação".

Ele está construindo uma plataforma de código aberto chamada Loria, para que as pessoas possam interagir com agentes de IA e os agentes de IA possam interagir entre si.

Getty Images Além de treinar os modelos de IA, é preciso garantir que os seres humanos interajam com eles de forma adequada, com ética e segurança

Para Andy Ayrey, o alinhamento (o termo usado nos círculos de pesquisa de inteligência artificial para descrever o treinamento de IA e fazer com que ela aja de acordo com normas morais) também é um projeto humano.

O Truth Terminal foi desenvolvido em contato com os seres humanos, viralizou nas plataformas de redes sociais com usuários humanos e se envolveu em transações financeiras, onde alguns seres humanos tiveram lucro e outros perderam dinheiro.

O alinhamento da IA não significa simplesmente treinar os modelos, mas trabalhar para garantir que os seres humanos que interagem com eles façam isso de forma adequada, com ética e segurança.

"É realmente importante que as pessoas saibam o que está chegando", segundo Ayrey. "A IA está ficando cada vez mais interligada aos sistemas que governam o mundo."

Como muitos outros no setor de pesquisa da IA, Ayrey não imagina a tecnologia se inserindo como as IAs dos filmes de ficção científica, como Ela (2013) ou a franquia O Exterminador do Futuro (1984-2019).

Para ele, "parecerá mais que o mundo está simplesmente ficando cada vez mais estranho e existem coisas acontecendo que não entendemos, em velocidade cada vez maior... O que, para mim, é o sentimento dos últimos cinco ou 10 anos."

"As coisas mais bizarras são as que só vejo se acelerando."

* Aidan Walker é criador de conteúdo e pesquisador da cultura da internet. Ele pode ser encontrado como @aidanetcetera no TikTok e no YouTube e é o autor da newsletter Como Fazer Coisas com Memes (em inglês).

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Innovation.