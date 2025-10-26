Milei conquista vitória 'surpreendente' em eleições legislativas na Argentina

Reuters A irmã de Javier Milei, Karina, é uma de suas conselheiras mais próximas Após meses de incertezas — incluindo uma derrota nas eleições legislativas da província de Buenos Aires em 7 de setembro, escândalos de corrupção e uma crise econômica que exigiu a ajuda de Donald Trump — o presidente da Argentina, Javier Milei, teve uma sólida vitória nas eleições nacionais de meio de mandato neste domingo (26/10). Nesta votação, os argentinos renovaram metade da Câmara dos Deputados (127 legisladores) e um terço da Câmara Alta (24 senadores), mas, acima de tudo, deram seu apoio ao presidente atual.

De acordo com os resultados iniciais, com 91% dos votos apurados, o Libertad Avanza, partido governista, obteve 40,84% dos votos, com vitórias contundentes na cidade de Buenos Aires e nas províncias de Córdoba e Santa Fé. A coalizão opositora Fuerza Pátria + aliados vinha em segundo, com 31,66%. O jornal argentino La Nación classificou o resultado como um "triunfo surpreendente" do presidente, que "ganhou em quase todo o país". Analistas diziam acreditar que a sigla do presidente teria um desempenho inferior ao que foi registrado. A maior surpresa foi como o partido de Milei diminuiu a diferença na província de Buenos Aires, principal distrito eleitoral do país, onde há quase um mês e meio havia perdido por 14 pontos para a oposição peronista e agora está à frente por menos de um ponto.

O pleito também foi marcado pela grande abstenção. A Câmara Nacional Eleitoral informou que neste domingo, em um país onde o voto é obrigatório, apenas 66% do eleitorado votou. Tradicionalmente, as eleições legislativas argentinas são consideradas um plebiscito do eleitorado ao governo, que busca ampliar o número de cadeiras no Congresso.