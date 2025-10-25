'Vamos marcar!': como parar de fazer ghosting com os amigos

Getty Images As pressões da vida adulta podem dificultar a manutenção das amizades próximas "Precisamos marcar para nos vermos!" Esta parece ser uma frase quase universal entre amigos adultos. Um texto que provavelmente já enviamos e recebemos.

Naquele momento, temos a melhor das intenções e realmente queremos nos encontrar com nossos amigos. Mas, com o trabalho, a família e a interminável lista de afazeres, uma simples reunião pode se transformar em um pesadelo logístico. Sim, precisamos nos encontrar. Mas raramente fazemos isso. Isso explica por que as pesquisas indicam que perdemos cerca da metade dos nossos amigos a cada sete anos. Não é que subitamente tenhamos ficado "fundamentalmente incompatíveis", segundo a psicóloga Marisa Franco, mas porque os relacionamentos mudam de acordo com as fases da vida.

Seja porque passamos a morar com parceiros, nos casamos, nos concentramos na carreira ou formamos família, as amizades se tornam "o lugar mais fácil para danos colaterais" entre homens e mulheres, explica a escritora Dolly Alderton. A questão passa a ser como manter a mesma proximidade com menos tempo juntos. A especialista em relacionamentos Claire Cohen é a autora do livro BFF? The Truth about Female Friendship ("Melhores amigas para sempre? A verdade sobre a amizade feminina", em tradução livre). Recentemente, ela teve um filho e está vivenciando diretamente esta situação.

Cohen se viu em um "limbo de identidade" entre seus velhos amigos e o novo grupo de mães que ela conheceu nos cursos para pais. Ela afirma que quer um grupo completo, não apenas de pessoas que conhecem a "nova eu". Para isso, ela se tornou mais transparente, vulnerável e criativa na forma de tratar suas amizades, durante essa desafiadora transição na vida. Recentemente, Cohen descobriu que não havia sido convidada para um determinado evento social. Ela se manifestou gentilmente, explicando que ainda adoraria continuar a receber convites, embora estivesse ocupada com a maternidade.