Trump aumenta tarifas sobre produtos do Canadá em resposta a anúncio publicitário

Getty Images Trump postou sobre o aumento de tarifas enquanto voava para a Malásia no sábado O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que vai aumentar as tarifas sobre produtos importados do Canadá após a província canadense de Ontário veicular um anúncio contrário às tarifas com o ex-presidente dos EUA Ronald Reagan. Em uma publicação nas redes sociais no sábado (25/10), Trump chamou o anúncio de "fraude" e criticou duramente as autoridades canadenses por não o removerem antes do campeonato de beisebol da World Series.

"Devido à grave deturpação dos fatos e ao ato hostil, estou aumentando a tarifa sobre o Canadá em 10% acima do que eles estão pagando agora", escreveu Trump. Depois que Trump suspendeu as negociações comerciais com o Canadá na quinta-feira (23/10), o premiê de Ontário disse que deixaria de veicular o anúncio. O premiê de Ontário, Doug Ford, disse na sexta-feira que suspenderia a campanha publicitária antitarifas de sua província nos EUA, afirmando a repórteres que tomou a decisão após discussões com o primeiro-ministro Mark Carney "para que as negociações comerciais possam ser retomadas". O Canadá é o único país do G7 que não chegou a um acordo com os EUA desde que Trump começou a tentar cobrar tarifas elevadas sobre produtos de seus principais parceiros comerciais.

Os EUA já impuseram uma taxa de 35% sobre todos os produtos canadenses – embora a maioria esteja isenta por um acordo de livre comércio existente. Também impôs taxas setoriais específicas sobre produtos canadenses, incluindo uma taxa de 50% sobre metais e 25% sobre automóveis. Em sua postagem, enviada durante uma viagem à Ásia, Trump deu a entender que estava adicionando 10 pontos percentuais a esses impostos. Três quartos das exportações canadenses são vendidas para os EUA, e Ontário concentra a maior parte da produção automobilística do Canadá.

O anúncio, patrocinado pelo governo de Ontário, cita o ex-presidente americano Ronald Reagan, republicano e ícone do conservadorismo americano, dizendo que as tarifas "prejudicam todos os americanos". O vídeo traz trechos de um discurso de rádio nacional de 1987, com foco em comércio exterior. A Fundação Ronald Reagan, encarregada de preservar o legado do ex-presidente, criticou o anúncio por usar áudio e vídeo "seletivos" e afirmou que ele deturpava o discurso de Reagan. Afirmou também que o governo de Ontário não havia solicitado permissão para usá-lo.

Em publicação na rede Truth Social no sábado, Trump disse que o anúncio deveria ter sido retirado antes. "O anúncio deles deveria ter sido retirado IMEDIATAMENTE, mas eles o deixaram veicular ontem à noite, durante a World Series, sabendo que era uma FRAUDE", escreveu ele, enquanto voava para a Malásia. Tanto Trump quanto Carney participarão da cúpula da Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático) na Malásia, mas Trump disse aos repórteres que o acompanham a bordo do Air Force One que não tem nenhuma "intenção" de se encontrar com seu homólogo canadense durante a viagem.