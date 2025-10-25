Os motivos do governo Trump para incluir presidente da Colômbia e sua família em 'lista negra' dos EUA

Getty Images Gustavo Petro e Donald Trump trocaram uma série acusações nas últimas semanas Na sexta-feira (24/10), os Estados Unidos colocaram o presidente colombiano Gustavo Petro, seu filho mais velho, Nicolás Petro, o ministro do Interior, Armando Benedetti, e a primeira-dama Verónica Alcocer, na lista de indivíduos supostamente associados ao narcotráfico. O presidente venezuelano Nicolás Maduro já havia sido incluído nessa mesma relação, que é controlada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) em 2017.

A decisão acontece após várias semanas de tensas discussões entre Petro e o presidente americano Donald Trump, que acusou o presidente colombiano de ser o suposto "líder do narcotráfico" na Colômbia, alegação que foi rejeitada por Petro. O anúncio também ocorre em meio à crescente campanha militar dos EUA contra o que foi chamado de "guerra às drogas", que inclui ataques em águas internacionais contra embarcações supostamente controladas por organizações criminosas. "O Tesouro está sancionando o presidente colombiano Gustavo Petro por seu papel no tráfico ilícito de drogas", afirmou a conta da OFAC na plataforma de mídia social X. O governo posteriormente forneceu detalhes sobre os motivos da decisão.

"Desde que o presidente Gustavo Petro assumiu o poder, a produção de cocaína na Colômbia atingiu o nível mais alto em décadas, inundando os Estados Unidos e envenenando os americanos", afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent. "O presidente Petro permitiu que os cartéis de drogas prosperassem e se recusou a interromper essa atividade", acrescentou ele. Petro respondeu imediatamente à medida.

"A ameaça de Bernie Moreno foi cumprida. Minha esposa, meus filhos e eu fomos incluídos na lista do OFAC", escreveu ele no X, referindo-se a um senador republicano de Ohio. "Combater o tráfico de drogas de forma eficaz por décadas me trouxe esta medida do governo [dos EUA], de uma sociedade que tanto ajudamos para interromper o uso de cocaína", acrescentou Petro. Reuters As críticas a Petro aumentaram desde a visita do presidente colombiano a Nova York no mês passado, onde ele compareceu à Assembleia Geral da ONU e participou de um comício pró-Palestina O que significa estar na 'lista Clinton' De acordo com um comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA, Petro entrou na lista por "ter se envolvido, ou tentado se envolver, em atividades e transações que contribuíram materialmente para, ou representaram um risco significativo para, a proliferação internacional de drogas ilícitas ou seus meios de produção".

As autoridades americanas também mencionam que Petro "se aliou ao regime narcoterrorista de Nicolás Maduro", presidente da vizinha Venezuela. Após as eleições presidenciais de 2024, nas quais Maduro foi declarado vencedor em resultados contestados pela oposição e por organizações internacionais, o governo de Petro resistiu aos apelos da oposição e de parte da população colombiana para romper relações diplomáticas. Hoje, Bogotá não reconhece oficialmente o governo Maduro, mas mantém laços com ele, alegando razões como segurança e estabilidade nas fronteiras.