Escândalo na NBA mostra que máfia segue viva nos EUA - mas agora lucra com bets e apostas ilegais

Getty Images Quando as autoridades americanas anunciaram duas investigações sobre apostas esportivas ilegais na quinta-feira (23/10), descreveram as operações como algo "que lembra um filme de Hollywood". Um dos esquemas, que supostamente envolvia figuras da NBA (liga profissional de basquete dos EUA), lentes de contato especiais, cartas marcadas, uma mesa de raio-x e US$ 7 milhões (R$ 37,7 milhões) em prejuízos, levou à prisão de 31 pessoas em 11 Estados, incluindo membros da organização mafiosa ítalo-americana La Cosa Nostra.

Parte do que torna o caso tão cinematográfico é o suposto envolvimento da máfia. Graças a décadas de filmes, televisão e livros, a máfia conquistou um lugar mítico na cultura americana. "Como Ray Liotta disse em Os Bons Companheiros: 'Éramos tratados como estrelas de cinema com músculos'", disse o advogado Edward McDonald, que, como o promotor da vida real que lidou com o ex-mafioso e informante do FBI Henry Hill, interpretou a si mesmo no filme icônico. Mas ex-promotores disseram que a influência e as atividades da máfia mudaram desde seu auge no século 20, quando capas de tabloides ensanguentadas com notícias de assassinatos, extorsões e julgamentos eram a norma. As ações judiciais agressivas nas décadas de 1980 e 1990 ajudaram a quebrar o poder da máfia em Nova York e derrubaram vários líderes proeminentes.

"A verdade é que a máfia não é mais o que era", disse McDonald. Na verdade, ela evoluiu. E a investigação sobre manipulação de jogos de pôquer anunciada pelo FBI na quinta-feira mostra bem como essas atividades se apresentam na década de 2020, dizem ex-promotores. "Essas famílias continuaram a existir e migraram para atividades criminosas muito mais lucrativas e com muito menos riscos, em termos de anos de prisão que poderiam enfrentar", disse Drew Rolle, ex-chefe interino da seção de crimes organizados e gangues do Distrito Leste de Nova York.

A máfia agora se envolve em fraudes de valores mobiliários, jogos de azar, apostas esportivas online (bets) e operações que envolvem elaborados golpes telefônicos, acrescentou. Getty Images O agente especial Ricky Patel disse aos repórteres que o trabalho de investigação que culminou nesta operação foi "reminiscente de um filme de Hollywood". Em 2022, as autoridades federais do Distrito Leste indiciaram nove membros das famílias criminosas Genovese e Bonnano por extorsão, jogos de azar ilegais, lavagem de dinheiro e outros crimes. Em dezembro de 2024, o ex-capitão da família criminosa Genovese, Carmelo Polito, foi condenado a 30 meses de prisão por administrar uma casa de jogos clandestina e um esquema ilegal de jogos de azar online.

A acusação de quinta-feira acrescentou mais um exemplo à lista. As autoridades federais descreveram um esquema elaborado no qual os réus "usaram tecnologia sofisticada e recrutaram jogadores atuais e ex-jogadores da NBA para roubar milhões de dólares de pessoas". Três das chamadas Cinco Famílias – os Gambinos, Bonnanos e Genoveses – estariam envolvidas.