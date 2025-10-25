A revolução discreta da cidade italiana que virou alternativa ao turismo excessivo de Veneza

Alamy Treviso está a meia hora de distância de Veneza O ar está carregado de sal e manteiga quando uma tigela de tagliatelle com anchovas derretidas e ovas de bacalhau lascadas chega à minha mesa, que está ao lado do canal. O estalo agudo de uma rolha quebra o burburinho do restaurante e a garçonete serve uma taça de vinho branco local. O almoço chegou.

"Esta é a rainha das manteigas", diz minha garçonete, que afirma que a manteiga alpina — Primiero Botìro — que reveste minha massa é uma especialidade regional. Produzida em áreas de montanha com leite cru em julho e setembro, ela diz, "está mais saborosa agora". É setembro e estou em Treviso, um dos destinos mais discretamente deliciosos do norte da Itália e um lugar por onde muitos viajantes só passam, desembarcando aqui em voos de companhias aéreas de baixo custo e seguindo direto para a vizinha Veneza. No entanto, vale a pena parar em Treviso: uma cidade histórica murada e repleta de canais, onde o tiramisù apareceu pela primeira vez nos cardápios e o radicchio e o prosecco moldam a vida cotidiana.

É um destino que tem chamado cada vez mais atenção, mais recentemente por ter se tornado a primeira cidade italiana a ganhar o European Green Leaf Award, uma iniciativa da União Europeia que reconhece os esforços ambientais de cidades menores, que tenham entre 20 mil e 100 mil moradores. Com uma população de quase 94 mil habitantes, Treviso impressionou os jurados ao transformar um aterro sanitário abandonado em um parque solar, reformar seu sistema de canais para melhorar a qualidade da água e lançar projetos de biodiversidade para limpar o ar. A iniciativa verde também está se expandindo para além da cidade, para as Colinas de Prosecco, tombadas pela Unesco, onde produtores de vinho estão adotando práticas sustentáveis ​​para combater as mudanças climáticas.

Os esforços de Treviso oferecem um contraponto interessante a Veneza, a apenas 30 minutos de distância, que continua a sofrer com o turismo excessivo, a poluição de suas águas e as dificuldades de infraestrutura. A tão alardeada taxa para visitantes que permaneçam um dia na cidade antiga arrecadou milhões em receita, mas não conseguiu reduzir significativamente o número de turistas, que ainda somam em média 13 mil por dia em 2025, em comparação com 16.676 em 2024. Alamy Cidade recebeu prêmio de sustentabilidade em 2025 "Temos muito orgulho da nossa cidade", afirma Alessandro Manera, vice-prefeito de Treviso.

"Foi um desafio mostrar que uma cidade italiana poderia ganhar este prêmio. O objetivo do prêmio não é ser a cidade mais bonita e verde da Europa. Trata-se de mostrar quem está melhorando." Desde o lançamento de sua missão sustentável, há sete anos, Treviso construiu quilômetros de novas ciclovias para reduzir o uso de carros, implementou programas escolares de reciclagem e plantou 6 mil árvores. As árvores, afirma Manera, desempenham um papel fundamental na melhoria da qualidade do ar no município, localizado no Vale do Pó — uma bacia natural que retém poluentes.