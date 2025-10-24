Empresa alemã que fabrica escada elevatória usada no roubo ao Louvre faz propaganda: 'Movimento rápido e silencioso'

Getty Images Policiais franceses ao lado da escada elevatória usada por ladrões para entrar no Museu do Louvre, em Paris, em 19 de outubro A empresa alemã inadvertidamente envolvida no assalto ao Museu do Louvre, depois que um de seus elevadores foi usado no furto, está aproveitando sua exposição gratuita — lançando nova campanha publicitária. A firma com sede em Werne, Böcker Maschinenwerke GmbH, esta semana publicou uma postagem nas redes sociais exibindo a agora famosa imagem de sua escada-móvel de mobílias estendendo-se até uma varanda fora da Galeria de Apolo.

"Quando você precisa se mover rápido," diz um banner sob a imagem. "O Böcker Agilo transporta seus tesouros de até 400 kg a 42 m/min — silencioso como um sussurro." Um vídeo surgiu mostrando os alegados ladrões escapando na escada mecânica após roubarem 88 milhões de euros (cerca de R$ 556 milhões) em joias da coroa da França, no domingo. Falando à agência de notícias Agence France‑Presse na quarta-feira, o diretor geral da empresa, Alexander Böcker, disse que, quando ficou claro que ninguém se feriu no assalto, eles usaram "um toque de humor" para chamar atenção para o negócio familiar. "O crime é, claro, absolutamente repreensível, isso está completamente claro para nós," disse Alexander Böcker.

"Foi… uma oportunidade para nós usarmos o museu mais famoso e mais visitado do mundo para obter um pouco de atenção para a nossa empresa." A reação à nova campanha da Böcker tem sido entusiasmada, com respostas nas redes sociais como "gênio do marketing" e "excelente, isto é qualidade alemã". "Sua mensagem leva a coroa," provocou um comentarista.

Böcker disse à AFP que reconheceu o aparelho da sua empresa pelos relatórios de notícia, dizendo que a máquina foi vendida "há alguns anos a um cliente francês que aluga este tipo de equipamento em Paris e arredores". Os supostos ladrões organizaram para que a máquina fosse demonstrada para eles na semana passada e a roubaram durante a demonstração, acrescentou ele. Os ladrões chegaram ao Louvre no domingo logo após o museu abrir suas portas e visitantes começarem a circular por seus corredores.