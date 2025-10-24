Como é o maior navio de guerra do mundo que EUA estão enviando para o Caribe

Reuters O porta-aviões USS Gerald R. Ford na Noruega; ele é movido a energia nuclear Os Estados Unidos estão deslocando o maior navio de guerra do mundo, o porta-aviões USS Gerald R. Ford, para o Caribe — marcando uma grande escalada militar na região. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, ordenou que o porta-aviões USS Gerald R Ford, com capacidade para transportar até 90 aeronaves, retire-se do Mediterrâneo nesta sexta-feira (24/10).

Os EUA têm aumentado sua presença militar no Caribe nas últimas semanas, no que dizem ser uma campanha para atingir traficantes de drogas. Já foram enviados anteriormente outros navios de guerra, um submarino nuclear e aeronaves F-35. O país já realizou nas últimas semanas dez ataques aéreos contra barcos que, segundo os EUA, pertencem a traficantes — incluindo um nesta sexta, quando Hegseth afirmou que "seis narcoterroristas do sexo masculino" foram mortos. A operação ocorreu no Mar do Caribe contra um navio que, de acordo com o secretário, pertencia à organização criminosa Tren de Aragua.

Em seu anúncio de sexta-feira, o Pentágono afirmou que o USS Gerald R. Ford seria enviado para a área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA, que inclui a América Central e a América do Sul, bem como o Caribe. As forças adicionais "irão aprimorar e aumentar as capacidades existentes para interromper o tráfico de narcóticos e degradar e desmantelar as TCOs [organizações criminosas transnacionais]", disse o porta-voz Sean Parnell. De acordo com a Marinha americana, o USS Gerald R. Ford é a "plataforma de combate mais capaz, adaptável e letal do mundo".

Ele foi comissionado (incorporado oficialmente à força e considerado ativo) em 2017, em cerimônia com a presença de Trump, então em seu primeiro mandato. O nome do navio homenageia o 38º presidente dos EUA. O navio é movido a energia nuclear e tem mais de 335m de comprimento — como comparação, o HMS Queen Elizabeth, o maior navio de guerra construído pelo Reino Unido, tem 280m.

USS Gerald R. Ford pode chegar a pesar 100.000 toneladas. Ele custou quase US$ 13 bilhões e carrega armas como mísseis de autodefesa ESSM e o sistema de armas de curto alcance CIWS. Segundo a agência Reuters, o porta-aviões pode carregar cerca de 5.000 militares.