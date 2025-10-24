A 'quase-lua' da Terra escondida há décadas — e que não está sozinha

Getty Images O asteroide 2025 PN7 vem viajando ao lado da Terra há cerca de 60 anos (representação artística) Astrônomos descobriram que a Terra ganhou um novo companheiro: uma outra "lua", que estará em órbita do nosso planeta até cerca de 2083. Mas ela não é o único corpo celestial nas proximidades da órbita do nosso planeta em torno do Sol.

O pequeno asteroide recebeu o nome de 2025 PN7. Ele viaja quase em sincronia com a Terra há décadas. "As quase-luas são interessantes porque, na verdade, elas não orbitam os planetas, como a Lua em relação à Terra. Elas apenas ficam nas nossas proximidades", explica a astrônoma Jenifer Millard, do Fifth Star Labs, no País de Gales. O asteroide tem cerca de 20 metros de comprimento. "Não é muito grande", segundo ela. "É como um pequeno edifício comercial." "Achamos que ele esteja por perto há 60 anos e deve ir embora daqui a mais 60 anos, calculando com base na sua órbita atual."

O 2025 PN7 foi descoberto pelo observatório Pan-STARRS, no Havaí. Ele abriga telescópios usados para encontrar Objetos Próximos da Terra (NEOs, na sigla em inglês), como asteroides e cometas. Ao todo, a Terra tem agora oito quase-luas identificadas, uma quantidade desconhecida de miniluas e, potencialmente, duas luas-fantasma. Mas nenhuma delas se iguala àquele que é, realmente, o único satélite natural do nosso planeta: a Lua.

Quase-luas As quase-luas da Terra têm este nome porque, do nosso ponto de vista na Terra, elas parecem orbitar nosso planeta da mesma forma que a Lua. Mas um olhar mais cuidadoso revela que, na verdade, elas são asteroides que orbitam o Sol, ao lado da Terra. "Durante sua órbita em torno do Sol, eles se movem no espaço ao longo de um trajeto muito similar ao da Terra", explica Millard. "Parece que eles estão na nossa órbita porque eles ficam muito perto de nós. Às vezes, eles passam à nossa frente e, às vezes, ficam para trás. Mas, na verdade, não estão ligados gravitacionalmente e esta é a diferença."

À medida que esses asteroides traçam suas órbitas, a gravidade da Terra também os afeta levemente, puxando-os para mais perto do nosso planeta. Todas as quase-luas da Terra conhecidas são temporárias. Suas órbitas podem durar décadas ou até mais de um século. Getty Images Miniluas Já uma minilua é um objeto que, de fato, está em órbita de um planeta.