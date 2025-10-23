Lula na Indonésia: por que país vai adotar ensino da língua portuguesa nas escolas?

Indonesia Presidential Office No dia em que recebeu visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o líder da Indonésia, Prabowo Subianto, declarou que o português passará a ser ensinado nas escolas indonésias. Lula foi recebido nesta quinta-feira (23) no Palácio Merdeka, em Jacarta. Lá, ele confirmou que disputará um quarto mandato nas eleições de 2026.

Segundo o site de notícias indonésio Kompas.com, Prabowo afirmou que a medida reflete a importância do Brasil para a Indonésia. "Devido à relevância dessa parceria, decidi que o português será uma língua prioritária em nossa educação, porque queremos que esse relacionamento se fortaleça", disse o presidente indonésio durante a declaração conjunta com Lula, segundo o site. As informações divulgadas também descrevem que o presidente indonésio destacou que o país já oferece aulas de idiomas como inglês, árabe, chinês e russo, e que agora o português deve integrar esse grupo. Lula, ao ouvir o anúncio, respondeu com aplausos e agradecimento. O site aponta que Prabowo determinou que os ministérios da Educação e do Ensino Superior comecem a implementar o plano, que faz parte de um pacote mais amplo de aproximação entre os dois países.

Acordos entre Brasil e Indonésia Durante a visita, Brasil e Indonésia firmaram oito acordos de cooperação que vão de energia e mineração a estatísticas, inovação científica e agricultura. Os documentos foram assinados por ministros e chefes de agências estatais diante dos dois presidentes, simbolizando o início de uma parceria estratégica de longo prazo. Lula e Prabowo também reforçaram o compromisso com o multilateralismo e com a ampliação de laços entre países do Sul Global. O líder brasileiro destacou a importância de uma diplomacia "baseada no diálogo e no respeito entre as nações", enquanto Prabowo disse ver no Brasil um parceiro essencial tanto para o BRICS quanto para futuras cooperações na área ambiental e educacional.

A inclusão do português nas escolas indonésias, ainda sem data definida para começar, é vista como um gesto político e cultural inédito. O idioma, falado por mais de 260 milhões de pessoas no mundo, será o primeiro de origem latina a integrar o currículo nacional da Indonésia — um sinal de que o país busca se aproximar não apenas do Brasil, mas também da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Críticas ao protecionismo às vésperas de possível encontro com Trump Durante a visita à Indonésia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender o multilateralismo e criticou o protecionismo nas relações comerciais — um discurso que ganha peso diante da expectativa de um possível encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos próximos dias. Lula afirmou que tanto o Brasil quanto a Indonésia têm interesse em fortalecer o comércio bilateral sem depender exclusivamente do dólar. "Queremos democracia comercial, não protecionismo. Precisamos criar condições para negociar com as nossas próprias moedas", declarou.