As incríveis imagens de leões que abandonaram deserto para caçar na praia

Griet Van Malderen A foto é incrivelmente marcante: uma leoa olha à distância em uma praia coberta por pedregulhos na Namíbia, enquanto as ondas de tempestade quebram ao fundo. Ela protege sua presa, que não aparece na foto: a carcaça de um lobo-marinho-do-cabo. A fotógrafa belga Griet Van Malderen capturou esta visão dramática de Gamma, uma leoa do deserto que aprendeu a caçar animais marinhos para sobreviver no inóspito ambiente da Costa dos Esqueletos, no noroeste da Namíbia.

Sua foto mereceu altas menções no prestigioso concurso Fotógrafo da Vida Selvagem do Ano de 2025, promovido pelo Museu de História Natural de Londres. Griet Van Malderen Diversos leões se mudaram do deserto para a Costa dos Esqueletos, na Namíbia Van Malderen passou dias aguardando para tirar a foto, observando Gamma do seu carro. "Ela ficou vigiando o lobo-marinho o dia todo", conta a fotógrafa. "Realmente, é incrível observar seu comportamento começando a mudar." Existem apenas 12 leões do deserto vivendo ao longo da Costa dos Esqueletos, de uma população total de cerca de 80 animais.

Eles se mudaram do árido deserto do Namibe para o litoral do Atlântico em 2017, em busca de alimento. Os leões alteraram drasticamente sua dieta e seu comportamento, para se adaptar ao novo habitat. E, aparentemente, eles se deram bem com a mudança. "A foto mostra como esses animais são resilientes... eles mudam seu habitat para sobreviver", afirma Van Malderen. "Estes leões são fortes. A vida é questão de sobrevivência e tudo é uma luta."

Retorno ao litoral Van Malderen acompanhou Gamma crescer. Ela conheceu a leoa quando o animal tinha três meses de idade. Agora, ela tem três anos e meio e é "quase adulta", segundo ela. A fotógrafa destaca que a leoa se tornou uma caçadora implacável, capaz de matar 40 animais marinhos em uma única noite.