A brasileira vítima de agressão sexual em trem de Paris: 'Em nenhum lugar do mundo você está segura'

Arquivo Pessoal Jhordana Dias foi atacada por um homem dentro de um vagão em um trem em Paris Na última semana, a brasileira Jhordana Dias, 26 anos, foi vítima de agressão e tentativa de estupro dentro do vagão de um trem em Paris, na França. O ataque aconteceu na manhã do dia 16 de outubro e ganhou repercussão após uma reportagem do jornal francês Le Parisien divulgar um vídeo em que Jhordana chora e pede ajuda, enquanto o suspeito é filmado saindo do trem.

A gravação foi feita por uma passageira que estava em outro vagão e ouviu os gritos de socorro da brasileira. Até o momento, o suspeito não foi identificado. Em entrevista à BBC News Brasil, Dias disse estar atordoada com o que aconteceu. "A dor que eu estou sentindo... Eu estou até meio perdida. Às vezes as pessoas conversam comigo, eu não consigo responder ou fico meio aérea. O que eu mais quero agora é justiça."

'Ele puxou minhas calças, começou a me beijar' Jhordana contou que pegou a linha C da rede de trens RER (Réseau Express Régional) por volta das 8h. Ao parar em uma determinada estação, vários passageiros desceram do veículo, entre eles um homem que a brasileira percebeu ter olhado para ela de uma forma "estranha". A brasileira ficou sozinha no vagão, mas antes que a porta do trem se fechasse, viu o homem entrar novamente no veículo e caminhar em sua direção. "Quando eu vi ele entrando, do jeito que ele me olhou antes, eu senti que eu ia ser atacada", relatou.

O suspeito se sentou ao lado de Jhordana. Com medo, ela tentou se levantar. Foi nesse momento que as agressões começaram. "Ele puxou minhas calças. Eu lutando contra ele a todo momento, e ele me colocando sentada no banco. Ele começou a me beijar. O beijo não foi correspondido, então ele mordeu minha boca [...] Arranhou o meu rosto, deu um tapa no meu ouvido e eu fiquei perdida", lembra. A brasileira começou a gritar por socorro. Uma mulher que estava no mesmo trem, mas em outro vagão, ouviu os gritos e foi ajudar.

Arquivo Pessoal Suspeito de atacar Jhordana desceu do trem após perceber que estava sendo filmado Segundo Jhordana, ao perceber a presença de uma outra pessoa, o suspeito se assustou. "Eu empurrei ele com força, e ele caiu. Aí eu já saí correndo e a minha única reação foi ligar para o meu irmão, porque eu não falo francês e o pouco que eu sei, eu esqueci no momento de desespero", relatou. O irmão de Jhordana, Cícero Gomes, também mora na França. Ele estava em casa quando recebeu a ligação por chamada de vídeo.