O que se sabe sobre prisão de Capitão Hunter, youtuber detido em São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável

Reprodução/Instagram @capitaohunter João Paulo Manoel acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, onde publica conteúdos sobre Pokémon voltados para o público infantil Policiais civis do Rio de Janeiro e São Paulo prenderam na manhã desta quarta-feira (22/10), em Santo André, o youtuber João Paulo Manoel, de 45 anos, conhecido como Capitão Hunter. Ele é investigado por suspeita de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente.

Pelo menos uma vítima foi identificada, uma menina de 13 anos, com quem o youtuber mantinha contato pela internet. João Paulo produz vídeos para o público infantil sobre Pokémon e conta com mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais. Ele também tem uma loja virtual, onde vende produtos como cartas Pokémon e bichos de pelúcia da franquia japonesa. Segundo a polícia, ele oferecia esses brinquedos em troca de imagens das partes íntimas da vítima. A prisão temporária do youtuber foi decretada pelo juiz da Vara especializada em crimes contra a criança e adolescente do Rio de Janeiro.

A reportagem não conseguiu falar com a defesa do youtuber. Segundo a polícia, no momento da prisão, João Paulo negou os crimes. Reprodução/Instagram @capitaohunter Capitão Hunter participava de diversos eventos e encontros de fãs de Pokémon Em entrevista à BBC News Brasil, a delegada responsável pelo caso, Maria Luiza Machado, da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Decav) do Rio de Janeiro, contou que a vítima começou a conversar com o youtuber pela internet quando ela tinha 11 anos.

Ela assistia aos vídeos de João Paulo pelas redes sociais e, em 2023, o conheceu pessoalmente em um evento no Rio de Janeiro. Nesse evento, a mãe da vítima também conheceu o youtuber, que prometeu ajudar na carreira da menina em jogos online. O youtuber e a vítima passaram a fazer chamadas de vídeo, que inicialmente não eram vistas com maldade. Até que a mãe percebeu que a menina passou a ficar retraída ao falar de João Paulo.

"Ela disse que achou estranho e começou a fazer algumas perguntas. Foi quando a vítima acabou contando o conteúdo sexual das mensagens", disse Machado. 'Era como um ídolo para ela' Em depoimento à polícia, a vítima relatou que fez chamadas de vídeo com o youtuber em que ele pediu para que ela mostrasse as partes íntimas e que chegou a mostrar o pênis para ela. Em troca de conteúdos sexuais da adolescente, ainda segundo a polícia, ele oferecia cartas raras de Pokémon e bichos de pelúcia.