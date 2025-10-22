Alemanha inclui alerta para guerra em guia que orienta casos de crise

Getty Images Governo da Alemanha publica guia com recomendações para situações extremas de crise O governo da Alemanha alertou seus cidadãos, em um manual produzido pelas autoridades de proteção civil, que um cenário de guerra "não parece mais tão impossível quanto há alguns anos" — o primeiro aviso do tipo em 35 anos que o guia é feito. "A Alemanha é um dos países mais seguros do mundo. No entanto, também estamos vivenciando crises que estão interrompendo nossas rotinas diárias na Alemanha", afirma o guia Preparando-se para Crises e Desastres.

O documento é produzido pelo Escritório Federal de Proteção Civil e Assistência em Desastres (BBK, na sigla em alemão), um órgão do Ministério do Interior da Alemanha. O guia traz recomendações práticas — até mesmo com ilustrações — para cidadãos sobre como agir em cenários diversos de crise, como desastres naturais e acidentes nucleares e químicos. A versão do guia publicada este mês fala também "na pior das hipóteses, [em] um ataque militar". "Eventos climáticos extremos estão aumentando. Ataques cibernéticos, desinformação e sabotagem estão levando a ataques à infraestrutura, à opinião pública e à solidariedade", diz o guia.

"Até mesmo a guerra não parece mais tão impossível quanto há alguns anos." O guia do governo alemão afirma que "se algo acontecer, é melhor estar preparado". Entre os tópicos abordados pelo guia, estão:

Estocagem de alimentos e bebidas;

Manter-se informado durante crises;

Reconhecer informações confiáveis;

Lidar com medos e ansiedades;

Conversando com crianças sobre crises;

Tratar de emergências médicas;

Cozinhar sem energia;

Lidar com falta de aquecimento;

Responder a incêndios;

Armazenar documentos com segurança;

Procurar abrigo;

Encontrar proteção contra explosões. O guia é publicado desde 1990, mas suas versões anteriores não faziam menções explícitas a guerras. Ele inclui também telefones de emergência e uma lista de produtos essenciais que se deve manter em casa. Reprodução Capa do guia Preparando-se para Crises e Desastres publicado neste mês pelo governo da Alemanha "Vivemos uma situação global que preocupa a muitos. Com o nosso novo guia, queremos oferecer apoio e orientação a pessoas preocupadas ou que necessitem de informação", disse o presidente do BBK, Ralph Tiesler, ao lançar o guia na semana passada. "Defendo que todas as famílias na Alemanha tenham este guia à mão, seja em formato analógico ou digital, e que estejam familiarizadas com o seu conteúdo."

Desde o século 20, muitos países na Europa publicam diretrizes aos seus cidadãos sobre como lidar com situações extremas. Alguns investem até mesmo em infraestrutura especial, como bunkers. A Suíça, por exemplo, é o país do mundo com o maior número de abrigos nucleares per capita: são mais de 370 mil. Os números mais recentes indicam que há mais vagas nos bunkers do que habitantes — a população do país é de 8,8 milhões de pessoas. Uma lei suíça de 1963 garante que todos os cidadãos, incluindo estrangeiros e refugiados, tenham a garantia de uma cama de beliche em um bunker em caso de conflito armado ou desastre nuclear em seu próprio país ou em um país vizinho.