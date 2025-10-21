Passo a passo, como ladrões do Louvre realizaram o roubo mais chocante da França

Getty Images A Galeria de Apolo, no Louvre, abriga algumas das joias da coroa francesa Em plena luz do dia em Paris, na manhã de domingo (19/10), os visitantes começavam a se aglomerar pelos corredores do Museu do Louvre quando uma quadrilha de criminosos invadiu o local. Em apenas oito minutos, eles estariam fugindo a toda velocidade pelo coração da capital francesa com alguns dos tesouros mais valiosos do país.

Foi assim que aconteceu um dos roubos mais chocantes da história recente da França. Como eles entraram no museu? O ataque espetacular de domingo ocorreu na Galeria de Apolo, na parte sudeste do museu mais visitado do mundo, que fica em um grande palácio às margens do rio Sena. Por volta das 9h da manhã, os visitantes começavam a entrar pela entrada principal — marcada por sua icônica pirâmide de vidro — para ver atrações como a famosa Mona Lisa de Leonardo Da Vinci. Mas a cerca de 180m da entrada principal do museu, um caminhão com uma escada mecânica parou na calçada em frente ao rio. Foi o começo de um assalto que chocou o mundo.

EPA Escada mecânica foi usada por criminosos para entrar na Galeria de Apolo, no Louvre A quadrilha era formada por quatro homens. Às 9h30, dois deles começaram a subir a escada, alcançando uma sacada que dava para uma janela dupla. Os vidros e painéis de madeira foram abertos com esmerilhadeiras. As autoridades francesas confirmaram que as janelas da opulenta galeria não são blindadas.

BBC Às 9h34, os ladrões estavam dentro do museu. Os invasores mascarados avançaram com suas ferramentas elétricas para cima dos guardas desarmados — que fugiram. Eles entraram na Galeria de Apolo, um salão luxuoso em cores douradas que abriga as joias da coroa francesa há mais de um século, assim como pinturas do século 19. A coleção de itens usados ​​pela realeza francesa e pelos governantes imperiais fica em cabines de metal.