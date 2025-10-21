A demolição em ala da Casa Branca para construir novo salão de festas de Trump

BBC/Bernd Debusmann Jr A Ala Leste da Casa Branca na segunda-feira Partes da Ala Leste da Casa Branca foram demolidas, dando início às obras do novo salão de baile do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na segunda-feira, equipes de construção derrubaram grandes trechos da entrada coberta e das janelas da Ala Leste, que, segundo Trump, está sendo "totalmente modernizada".

O presidente havia afirmado anteriormente que a ampliação da Casa Branca — um salão de baile avaliado em US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,43 bilhão) — ficaria "próxima" à estrutura existente, mas sem alterá-la. "Isso não vai interferir no prédio atual. Não vai. Ficará perto, mas sem tocá-lo — e mostra total respeito ao edifício existente, do qual sou o maior admirador", disse Trump em julho. "É o meu lugar favorito. Eu amo esse lugar." Trump anunciou o início das obras em uma postagem nas redes sociais, dizendo que "a construção começou" do tão "necessário" salão de baile. "Há mais de 150 anos, todos os presidentes sonham em ter um salão de baile na Casa Branca, para receber convidados em grandes festas, visitas de Estado e outros eventos", escreveu ele.

Reuters Ele afirmou que o projeto está sendo financiado com recursos privados por "muitos patriotas generosos". A Casa Branca não divulgou os nomes de quem estaria custeando a obra. A Casa Branca tem servido como residência oficial do presidente dos Estados Unidos há dois séculos. A Ala Leste foi construída em 1902 e passou por sua última grande reforma em 1942. Do lado sul do edifício, a BBC observou várias máquinas de construção de grande porte — algumas decoradas com bandeiras dos EUA — próximas à Ala Leste.

Em sua postagem, Trump afirmou que a Ala Leste é "totalmente separada" da Casa Branca, embora esteja fisicamente conectada à estrutura principal. A entrada coberta, que ocupa boa parte da fachada sul da Ala Leste, parecia estar sendo demolida por dentro, com destroços de concreto e cabos metálicos claramente visíveis a várias centenas de metros de distância. Reuters Controvérsia e preservação histórica Embora a Casa Branca e os parques ao seu redor sejam administrados pelo National Park Service (NPS), o presidente geralmente tem amplos poderes para realizar reformas.

Robert K. Sutton, ex-historiador-chefe do NPS, disse à BBC que sempre há preocupação pública quando a Casa Branca passa por obras. "Há controvérsia em praticamente qualquer intervenção feita na Casa Branca desde que ela foi construída", afirmou. O NPS possui diretrizes e um rigoroso processo de revisão para qualquer projeto de construção — o que inclui a análise detalhada dos planos, a aprovação dos arquitetos e dos projetos, e a revisão dos custos.