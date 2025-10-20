Por que o preço mundial da carne bateu recorde enquanto os do leite e do açúcar caem

Getty Images O índice mundial do preço da carne subiu em 10% este ano O preço mundial da carne marcou um recorde histórico em setembro, em meio à menor oferta do produto, aliada à alta demanda. O Índice de Preços dos Alimentos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) mede a variação mensal dos preços internacionais de uma cesta que inclui cinco tipos de produtos alimentícios. O índice aponta que o preço da carne subiu em quase 10%, desde janeiro deste ano.

A categoria "carne" inclui produtos de vaca, porco, aves e carneiro. Ele atingiu em agosto a média de quase 128 pontos, o que é uma máxima histórica desde a criação do indicador, três décadas atrás. Os preços da carne de vaca e de carneiro foram os que sofreram maiores aumentos. Já as cotações da carne de porco e de aves se mantiveram praticamente estáveis. Este recorde reflete uma combinação entre a escassez de carne para exportação em diversos dos principais países produtores e a demanda mundial sustentada das importações, segundo a economista da FAO Monika Tothova. "Os surtos de doenças animais e as persistentes tensões e incertezas sobre o rumo das políticas comerciais" são fatores que impulsionaram o aumento dos preços, declarou Tothova à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC.

Para se proteger dos vaivéns do mercado, alguns importadores passaram a armazenar carne, para se adiantar frente a possíveis distúrbios comerciais. E, do ponto de vista climático, a seca e outros fenômenos meteorológicos extremos também se ampliaram, afetando toda a cadeia produtiva. A alta do preço da carne de vaca Os preços internacionais da carne de vaca subiram não só devido à falta de oferta em países como o Brasil e os Estados Unidos. Outros fatores, como o alto custo do alimento para o gado, da energia, da mão de obra e do transporte também colaboraram.

Somem-se a isso as altas taxas de juros, que aumentam os custos para empresários que buscam empréstimos para financiamento. Getty Images O preço da carne de vaca nos Estados Unidos aumentou em 12% no último ano Os preços também subiram, segundo Tothova, porque, em muitos países, o mercado se concentra em algumas poucas empresas processadoras de carne. Elas detêm considerável poder de mercado, o que limita a concorrência e fortalece a possibilidade de determinar preços. Tudo isso ocorre em meio a um contexto de incertezas sobre políticas comerciais, como a implementação de tarifas de importação, restrições sanitárias em alguns países e alterações de acordos comerciais, segundo a economista.

Andrés Oyhenard, especialista da consultoria uruguaia Tardáguila Agromercados, observou a redução da oferta de carne de vaca proveniente dos Estados Unidos nos últimos anos. "A estoque de gado bovino nos Estados Unidos é a menor dos últimos 70 anos", afirma ele. "Recentemente, surgiram indícios de que estão mandando menos vacas para o abate, para recompor o estoque que foi perdido." Este processo é conhecido como retenção dos animais.