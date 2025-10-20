Por que imigrantes brasileiros no Japão estão preocupados com possível nova primeira-ministra

Reuters Durante campanha interna do partido PLD, Takaichi defendeu a criação de um centro de comando focado na imigração A eleição da ex-ministra da Segurança Econômica, Sanae Takaichi, para a presidência do Partido Liberal Democrático (PLD), em 4 de outubro, pode ter aberto caminho para que ela se torne a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira‑ministra na história do Japão. A votação no Parlamento para escolher o sucessor do atual premiê, Shigeru Ishiba, está prevista para esta terça‑feira (21/10).

Para vencer no primeiro turno, os candidatos precisam alcançar ao menos 233 votos na Câmara dos Deputados e 125 no Senado. Caso ninguém alcance essa maioria, haverá segundo turno entre os dois mais votados, e quem obtiver o maior número de votos será nomeado. Depois, o Imperador Naruhito precisa endossar a escolha — uma etapa que costuma ser apenas protocolar. Takaichi entrou na disputa com uma base parlamentar fragilizada. O PLD detém 196 das 465 cadeiras na Câmara dos Deputados e, sem o apoio do aliado histórico Komeito (24 cadeiras), não alcançaria os 233 votos necessários. Por outro lado, a oposição também não possui maioria. O maior partido opositor, o Partido Democrático Constitucional (PDC), conta com 148 cadeiras e não conseguiu fechar candidatura única com outras siglas.

"O cenário político atual é volátil, e há análises que afirmam que a alternância de poder está surgindo como uma possibilidade real. Mas se a oposição continuar dividida, o PLD tende a se manter no poder", avalia o cientista político Masaya Hiyazaki, diretor da Escola Política Cidadã de Yamanashi. Na segunda-feira (20/10), uma reviravolta acabou fazendo a balança pender novamente a favor de Takaichi: o Partido da Inovação (Ishin), com seus 35 assentos, decidiu integrar a coalizão do PLD, segundo noticiou a agência Reuters. Com isso, a provável futura premiê consegue chegar aos 228 assentos, com uma diferença para a maioria de 233 que ela deve, segundo analistas, conseguir superar sem grandes dificuldaes.

Plataforma conservadora e foco na imigração Getty Images Celebração do ano novo chinês na região de Tóquio; os chineses lideram entre os estrangeiros no Japão Takaichi ascende com um perfil nacionalista e conservador, em um momento em que o Japão vê crescer o número de turistas e residentes estrangeiros, e as tensões sobre imigração entram no debate político. O tema foi colocado por ela entre suas pautas principais, propondo a criação de um centro de comando liderado diretamente pelo primeiro‑ministro para cuidar de questões relacionadas a estrangeiros. Em sua campanha no PLD, levantou a acusação — com base em relatos não verificados — de que turistas chutaram cervos no Parque de Nara, considerados sagrados na cultura japonesa. Políticos da oposição criticaram a fala, acusando Takaichi de fomentar a xenofobia. Em entrevista ao jornal Asahi Shimbun na véspera da eleição para comandar o PLD, ela defendeu que, ao propor um maior controle sobre estrangeiros, está respondendo a preocupações da população sobre segurança e respeito à cultura local. "Se o público está genuinamente se sentindo angustiado quanto a isso, precisamos encontrar um caminho para resolver essas preocupações. Não tem a ver com xenofobia ou exclusão."

Segundo o professor Daisuke Onuki, da Faculdade de Estudos Globais da Universidade de Tokai, ideais populistas têm ganhando força no Japão, impulsionados por políticos de direita que se manifestam contra temas como a imigração. "Mas atrás desse medo da invasão dos estrangeiros, está um problema maior que é o enfraquecimento da economia, mais especificamente o da moeda, e a inflação. Entendo que o problema atual é resultado da política adotada pelo falecido premiê Shinzo Abe." O conjunto de políticas econômicas conhecido como Abenomics, implantado em 2013 para tirar o Japão da estagnação econômica, não conseguiu acabar com as diferenças de renda. Muitos japoneses não têm visto aumento em sua renda nos últimos 30 anos e ainda vivem em situações econômicas difíceis. Com o sentimento de insegurança sobre o futuro, os estrangeiros se tornaram um alvo fácil de críticas, o que fez com que a ideia de "prioridade para os japoneses" fosse aceita. "Atualmente, os partidos políticos estão adotando políticas que limitam os direitos dos estrangeiros, o que reflete essa tendência crescente", diz Onuki.