O que se sabe sobre ação de ladrões 'experientes' que levaram joias do Louvre

BBC O Museu do Louvre, em Paris, continua fechado enquanto a polícia investiga um roubo que teve como alvo as joias da coroa da França O Museu do Louvre, em Paris, continua fechado nesta segunda-feira (21/10), enquanto a polícia investiga um roubo que teve como alvo as joias da coroa da França, de valor inestimável. Ladrões armados com ferramentas elétricas invadiram o museu mais visitado do mundo em plena luz do dia, antes de fugirem em scooters com oito peças de joalheria de valor inestimável.

Aqui está o que sabemos sobre o crime que chocou a França. Como ocorreu o roubo? Reuters O Ministério Público de Paris confirma que abriu uma investigação sobre suspeitas de 'roubo organizado e conspiração criminosa para cometer um crime' O roubo ocorreu no domingo, entre as 09:30 e as 09:40, hora local (04:30 e 04:40 no horário de Brasília), pouco depois da abertura do museu aos visitantes. Quatro ladrões utilizaram um elevador mecânico montado em um veículo para acessar a Galerie d'Apollon (Galeria de Apolo) através de uma varanda próxima ao rio Sena. As imagens do local mostravam uma escada montada em um veículo levando até uma janela do primeiro andar.

Dois dos ladrões cortaram os vidros com um cortador de disco alimentado por bateria e entraram no museu. Em seguida, ameaçaram os guardas, que evacuaram as instalações, e roubaram itens de duas vitrines de vidro. Um relatório preliminar revelou que uma em cada três salas na área do museu invadido não tinha câmeras de circuito fechado de TV, de acordo com a mídia francesa.

Getty Images Os ladrões chegaram a uma janela do primeiro andar e cortaram os vidros para ter acesso à Galerie d'Apollon (Galeria de Apolo), sala dourada do museu Este é um episódio "muito doloroso" para a França, disse Natalie Goulet, membro da comissão de finanças do Senado francês. "Estamos todos desapontados e irritados", disse ela, e é "difícil entender como isso aconteceu tão facilmente". Goulet disse à BBC que o alarme local da galeria foi recentemente danificado e que "temos que aguardar a investigação para saber se o alarme foi desativado".

O Ministério da Cultura da França informou que os alarmes gerais do museu dispararam e que os funcionários seguiram o protocolo, entrando em contato com as forças de segurança e protegendo os visitantes. Getty Images Os ladrões se aproximaram do prédio pela margem do rio Sena O grupo tentou incendiar o veículo do lado de fora, mas foi impedido pela intervenção de um funcionário do museu, acrescentou o Ministério da Cultura. A ministra da Cultura, Rachida Dati, disse à emissora francesa TF1 que as imagens do roubo mostravam os ladrões mascarados entrando "calmamente" e quebrando as vitrines que continham as joias. Ninguém ficou ferido no incidente.