Elevador da Glória: o que diz relatório preliminar sobre acidente com bondinho em Lisboa

Reuters Documento preliminar apresentou uma sequência de falhas; relatório conclusivo deve ser concluído em 11 meses Um relatório preliminar divulgado nesta segunda-feira (20/10) sobre o acidente com um bondinho em Lisboa no mês passado, que matou 16 pessoas, apontou para uma série de falhas. Segundo o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) de Portugal, um cabo subterrâneo — que servia de contrapeso entre duas cabines e se partiu, causando o acidente — estava defeituoso e nunca tinha sido certificado para o transporte de passageiros.

O relatório afirma que o cabo não era tecnicamente adequado e foi adquirido em 2022 pela Carris, empresa que gere o transporte público de Lisboa e agora admite ter demitido o responsável pela manutenção de bondinhos. O Elevador da Glória, uma atração turística de 140 anos, descarrilou e colidiu com um edifício em 3 de setembro. Entre os mortos, havia 11 estrangeiros. Outras 20 pessoas ficaram feridas. De acordo com o relatório, faltou supervisão por parte dos engenheiros da Carris e o cabo não foi testado antes da sua instalação.

A supervisão e a manutenção do bondinho por uma empresa terceirizada pela Carris também não funcionaram adequadamente — aparentemente liberando o funcionamento do Elevador da Glória na manhã do desastre, embora não haja certeza de que a verificação realmente ocorreu naquele dia. O sistema de freio de emergência, que o motorista tentou acionar corretamente quando o cabo se rompeu, não funcionou bem e nunca havia sido testado previamente, segundo o relatório. No entanto, o documento enfatizou que as informações coletadas até o momento são "incompletas", sendo necessários mais testes e análises.

"A culpa ou responsabilidade de qualquer organização ou pessoa envolvida no incidente não deve ser presumida", diz o relatório do GPIAAF. O prefeito de Lisboa, Carlos Moedas — reeleito em 12 de outubro apesar das acusações da oposição de que teria falhado na supervisão dos bondinhos da cidade —, disse à emissora SIC que o relatório "reafirma que a lamentável tragédia... se deveu a causas técnicas e não políticas". EPA O Elevador da Glória, de 140 anos, era uma atração turística de Lisboa A Carris emitiu um comunicado salientando que "não é possível neste momento afirmar se as não conformidades na utilização do cabo são ou não relevantes para o acidente".

A empresa destacou um trecho do relatório segundo o qual os mesmos cabos estavam em uso no Elevador da Glória havia 601 dias sem incidentes. O relatório do GPIAAF também traz recomendações preliminares, como a implementação de um novo sistema de gestão de segurança pela Carris, em conformidade com as melhores práticas europeias. O relatório completo levará cerca de 11 meses para ser concluído. Caso haja atraso, será divulgado um relatório provisório mais detalhado.