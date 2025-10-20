Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Boulos no governo Lula: qual será a função do deputado como ministro da Secretaria-Geral da Presidência
Agência BBC

Boulos no governo Lula: qual será a função do deputado como ministro da Secretaria-Geral da Presidência

O órgão foi criado em 1990 e tem como competência coordenar e articular relações políticas do governo federal com diferentes segmentos da sociedade
Tipo Notícia

Foto de 2024, quando o então candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, participou de entrevista com Leandro Demori, no programa DR com Demori, na TV Brasil.
Agência Brasil
Boulos será responsável pelo diálogo do governo com movimentos sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu nomear o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) para o cargo de chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

A mudança foi anunciada em nota oficial na segunda-feira (20/10).

O órgão foi criado em 1990 e tem como competência coordenar e articular relações políticas do governo federal com diferentes segmentos da sociedade.

Na prática, é o órgão responsável por fazer a interlocução do governo com movimentos sociais.

Boulos ganhou projeção nacional justamente como líder de um movimento social, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

Ele também tem participado nesta legislatura da mobilização de atos de rua, como no movimento contra a chamada PEC da Blindagem, a tentativa de alterar a Constituição para proteger parlamentares de processos criminais que acabou rejeitada.

Ele é tido como uma das principais lideranças da esquerda no país e visto por alguns como um dos possíveis sucessores do presidente Lula, que o apoiou durante a (ele terminou em segundo lugar na disputa).

Boulos já foi candidato à Presidência da República em 2018, junto da vice Sonia Guajajara (hoje ministra dos Povos Indígenas) e terminou a corrida em décimo lugar, com 617 mil votos.

Em 2020, lançou-se candidato a prefeito de São Paulo pela primeira vez, formando chapa com a vice e ex-prefeita Luiza Erundina (também do PSOL) e chegou ao final com 40,6% dos votos válidos (ou 2,1 milhões), derrotado por Bruno Covas (PSDB).

Em 2022, o psolista foi o deputado federal eleito com mais votos em São Paulo, com o apoio de mais de 1 milhão de eleitores.

Naquele ano ele cogitou disputar o cargo de governador, mas desistiu para buscar uma unidade de esquerda no estado. O PT acabou lançando Fernando Haddad, que terminou em segundo lugar, com 44,73% dos votos.

Boulos ocupará o lugar do atual ministro Márcio Costa Macêdo.

Ainda em setembro, quando questionado sobre se deixaria o cargo, Macêdo disse à imprensa que sofria um "cerco político" desde que virou auxiliar do presidente Lula, mas que não havia tratado de qualquer mudança na pasta que ocupava, segundo noticiou o Estadão.

Ele negou que uma saída tivesse relação com um eventual apoio do governo para uma candidatura à Câmara em 2026 e disse que seu projeto eleitoral "é a reeleição do presidente Lula."

Macêdo foi deputado federal por dois mandatos e já ocupou a vice-liderança do PT. Também já ocupou cargos públicos em Sergipe, onde começou sua trajetória política. Foi superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), secretário do meio ambiente, dentre outros postos.

