Boulos no governo Lula: qual será a função do deputado como ministro da Secretaria-Geral da Presidência

Agência Brasil Boulos será responsável pelo diálogo do governo com movimentos sociais O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu nomear o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) para o cargo de chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. A mudança foi anunciada em nota oficial na segunda-feira (20/10).

O órgão foi criado em 1990 e tem como competência coordenar e articular relações políticas do governo federal com diferentes segmentos da sociedade. Na prática, é o órgão responsável por fazer a interlocução do governo com movimentos sociais. Boulos ganhou projeção nacional justamente como líder de um movimento social, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Ele também tem participado nesta legislatura da mobilização de atos de rua, como no movimento contra a chamada PEC da Blindagem, a tentativa de alterar a Constituição para proteger parlamentares de processos criminais que acabou rejeitada.

Ele é tido como uma das principais lideranças da esquerda no país e visto por alguns como um dos possíveis sucessores do presidente Lula, que o apoiou durante a (ele terminou em segundo lugar na disputa). Boulos já foi candidato à Presidência da República em 2018, junto da vice Sonia Guajajara (hoje ministra dos Povos Indígenas) e terminou a corrida em décimo lugar, com 617 mil votos. Em 2020, lançou-se candidato a prefeito de São Paulo pela primeira vez, formando chapa com a vice e ex-prefeita Luiza Erundina (também do PSOL) e chegou ao final com 40,6% dos votos válidos (ou 2,1 milhões), derrotado por Bruno Covas (PSDB).

Em 2022, o psolista foi o deputado federal eleito com mais votos em São Paulo, com o apoio de mais de 1 milhão de eleitores. Naquele ano ele cogitou disputar o cargo de governador, mas desistiu para buscar uma unidade de esquerda no estado. O PT acabou lançando Fernando Haddad, que terminou em segundo lugar, com 44,73% dos votos. Boulos ocupará o lugar do atual ministro Márcio Costa Macêdo.