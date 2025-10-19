Trump chama presidente da Colômbia de 'traficante de drogas ilegais' e suspende pagamento de subsídios ao país

Alex Wong/Getty Images Trump e Petro entraram em conflito diversas vezes nos últimos meses Em mais um episódio na escalada de tensão entre Estados Unidos e Colômbia, o presidente americano, Donald Trump, anunciou neste domingo (19/10) a suspensão de "subsídios e pagamentos" ao país e ameaçou o governo de Gustavo Petro. Por meio de sua rede social, a Truth Social, o republicano afirmou que, caso o presidente colombiano não colocasse fim ao que ele chamou de "campos de extermínio" derivados da produção de drogas, "os EUA os fechariam para ele", e "não de forma gentil".

"(Petro) é um traficante de drogas ilegais, incentivando fortemente a produção massiva de drogas, em campos grandes e pequenos, em toda a Colômbia. Esse se tornou, de longe, o principal negócio da Colômbia, e Petro não faz nada para impedi-lo, apesar dos pagamentos e subsídios em larga escala dos EUA, que nada mais são do que uma fraude de longo prazo", escreveu Trump, sem apresentar evidências para sua acusação. Petro respondeu, em um post no X, afirmando que o presidente americano estaria sendo "enganado por seus assessores". "Recomendo que Trump observe a Colômbia com atenção e determine de que lado estão os narcotraficantes e de que lado estão os democratas", diz o texto. A troca de farpas aconteceu após Petro acusar Washington, no sábado, de violar a soberania colombiana e supostamente matar um pescador colombiano durante um ataque realizado em setembro contra uma embarcação em águas territoriais colombianas.

Também no sábado, Washington repatriou para seus respectivos países um colombiano e um equatoriano, sobreviventes de outro ataque realizado esta semana contra um barco perto da costa sul-americana. Os EUA afirmam que as operações militares conduzidas no Caribe nas últimas semanas têm representado um golpe decisivo contra o narcotráfico, mas não apresentaram evidências de que os pelo menos 27 mortos nos ataques sejam traficantes. A Casa Branca abriu caminho para a suspensão de milhões de dólares em ajuda militar à Colômbia em setembro, quando os EUA retiraram a certificação do país de "aliado antidrogas". A interrupção é a primeira em três décadas.

Ataque a embarcação colombiana Durante semanas, Petro vinha fazendo denúncias de que pelo menos um dos múltiplos ataques americanos a barcos no Caribe havia sido contra uma embarcação colombiana com colombianos a bordo. Até este fim de semana, o presidente afirmava se basear em "indícios" para sustentar sua alegação. Na tarde de sábado, contudo, fez referência a uma reportagem publicada pela agência de notícias estatal RTVC que afirmava que um pescador colombiano chamado Alejandro Carranza seria uma das vítimas de uma operação americana contra um barco há cerca de um mês.

"O barco atacado em 16 de setembro era colombiano. Estava à deriva e com o sinal de socorro ligado devido a uma falha no motor quando foi atingido. Presumivelmente, estava em águas colombianas. A pessoa ali presente era um pescador de longa data: Alejandro Carranza, que não voltou para casa", disse o presidente colombiano no X. "Alertem a Procuradoria-Geral da República. Peço que ajam imediatamente", acrescentou. O tom se intensificou em outra publicação: "Funcionários do governo dos EUA cometeram assassinato e violaram nossa soberania em águas territoriais (...) Aguardamos explicações do governo dos EUA."