7 pontos-chave para entender o que muda para os brasileiros com a nova lei de imigração de Portugal

Getty Images Medida endurece regras de entrada e permanência de brasileiros e outros estrangeiros no país O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aprovou na quinta-feira (16/10) a nova versão de um projeto anti-imigração, que modifica a Lei de Estrangeiros, depois que a proposta inicial do governo foi barrada pelo Tribunal Constitucional. A medida endurece as regras de entrada e permanência de imigrantes no país.

Durante o debate antes da aprovação, o ministro da Presidência, Leitão Amaro, afirmou que a lei "restringe fluxos, equilibrando imigração com responsabilidade e com humanismo", classificando o texto como "moderado". "Esta é uma lei irrecusável para qualquer partido moderado e de bom senso. Hoje é o momento das escolhas. A história julgará quem aprovar ou rejeitar a lei", disse. A lei tinha sido aprovada no Parlamento com 160 votos a favor e 70 contra. Os votos favoráveis vieram da coligação de governo de centro-direita, do partido de direita radical Chega e dos liberais da Iniciativa Liberal.

O Partido Socialista e toda a esquerda votaram contra. Mas, afinal, o que muda para os imigrantes que querem entrar ou permanecer no país? E como a lei afeta os brasileiros? Entenda em 7 pontos-chave.

1. Visto de trabalho A partir de agora, o visto de trabalho será restrito a profissionais "com altas qualificações". A lista de profissões ainda não foi divulgada pelo governo. Até então, o visto de trabalho era um dos mais procurados nos consulados com mais demanda, como é o caso do Brasil. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em 2024 foram concedidos 32 mil vistos de trabalho pela rede consular portuguesa, sendo que 40% deles —cerca de 13 mil — a cidadãos brasileiros.

Os brasileiros em Portugal trabalham em todas as áreas da economia. Segundo dados de junho de 2024 do Banco de Portugal, a nacionalidade liderava entre os trabalhadores estrangeiros em todos os setores, exceto em agricultura e pesca, em que predominam indianos, nepaleses e bengalis. O Partido Socialista tentou incluir neste visto os "trabalhadores para áreas essenciais", mas a proposta foi rejeitada.