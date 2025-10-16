O encontro entre chanceleres de Lula e Trump para negociar tarifa e sanções contra o Brasil: o que se sabe até agora

Embaixada do Brasil nos EUA Ministro das relações exteriores, Mauro Vieira, se encontrou com o secretário de Estado americano, Marco Rubio O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, se reuniram por uma hora nesta quinta-feira (16/10), na Casa Branca, em Washington. Os dois chanceleres fizeram uma primeira reunião reservada de cerca de 15 minutos, e logo após um segundo encontro, de aproximadamente 45 minutos, que teve a participação do representante de comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês), Jamieson Greer, e de diplomatas dos dois lados.

Logo após as reuniões, o ministro foi para a Embaixada do Brasil em Washington, sem comentar sobre as conversas. Vieira deve dar uma declaração sobre o resultado do encontro ainda nesta quinta. A expectativa é de que esse encontro entre os chefes da diplomacia do Brasil e dos Estados Unidos sirva para preparar uma reunião formal entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, ainda sem data definida. Esta foi a primeira reunião presencial oficial entre autoridades dos dois países desde o início da crise desencadeada a partir de julho, quando os Estados Unidos começaram a anunciar medidas contra o Brasil em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é aliado ideológico de Trump. Entre as medidas adotadas estão tarifa de 50% sobre a maioria dos produtos exportados do Brasil aos Estados Unidos, restrições de vistos a autoridades brasileiras e sanções financeiras pela Lei Global Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e sua mulher, Viviane Barci de Moraes.

Em paralelo ao anúncio das tarifas, o USTR, escritório chefiado por Greer, abriu em julho uma investigação contra o Brasil por supostas práticas desleais de comércio. O governo Trump deixou claro diversas vezes que essas punições tinham natureza política. As medidas tiveram como pano de fundo a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente brasileiro. O deputado se mudou para os Estados Unidos no início do ano e iniciou articulações junto à Casa Branca para buscar medidas contra o Brasil que pudessem pressionar pela absolvição e anistia do pai.

Apesar da pressão, Jair Bolsonaro foi condenado no mês passado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado após perder a eleição de 2022. Além de não surtirem o resultado político esperado, as medidas contra o Brasil também tiveram impacto em setores econômicos de ambos os países, e desencadearam uma mobilização de empresários brasileiros para tentar destravar as negociações. Foi nesse cenário que, após meses de escalada da tensão entre os dois países, uma breve interação de menos de um minuto entre Lula e Trump no fim de setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, marcou uma oportunidade de aproximação.

Ao cruzarem nos bastidores, após o discurso de Lula e antes do de Trump, ambos trocaram algumas palavras e até um abraço. Pouco depois, em sua fala diante do plenário, o americano disse que tiveram uma "química excelente" e que haviam combinado de se encontrar em breve. Na segunda-feira passada (6/10), os presidentes tiveram uma videoconferência. Durante a conversa de 30 minutos, Lula pediu a Trump a retirada da sobretaxa imposta a produtos brasileiros e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades do Brasil. Também combinaram que Rubio e Vieira, além do vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dariam sequência às negociações, que devem culminar com um encontro presencial entre os dois presidentes.