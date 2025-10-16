Dietas podem ter o mesmo efeito que Ozempic para emagrecer?

Getty Images Medicamentos como o Ozempic permitiram que muitas pessoas perdessem peso que antes não conseguiam eliminar. Será que uma dieta poderia ter o mesmo efeito sem a necessidade de receita médica? Nos últimos anos, a chegada de medicamentos para perda de peso – como Ozempic e Wegovy – virou de cabeça para baixo a forma como a medicina lida com a obesidade.

Essas drogas, conhecidas como agonistas do peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1 (GLP-1), ajudam pessoas com obesidade a perder peso ao reduzir o apetite, levando a uma menor ingestão de alimentos. No entanto, junto com a popularidade desses medicamentos, surgiram alegações de que seria possível imitar seus efeitos apenas por meio da alimentação. Uma tendência nas redes sociais, por exemplo, sugere que uma mistura de aveia com água e suco de limão – apelidada de 'oatzempic' – poderia suprimir o apetite e provocar a perda de peso de forma semelhante aos remédios. Mas será que alguma dieta, alimento ou bebida realmente se aproxima dos efeitos do Ozempic? A chamada "dieta oatzempic" pode funcionar? O que são os medicamentos GLP-1 para perda de peso? Os novos medicamentos de perda de peso imitam um processo natural que ocorre no nosso corpo todos os dias. Quando comemos, o intestino produz o hormônio GLP-1, que aumenta os níveis de insulina no sangue, reduz a produção de açúcar pelo fígado, desacelera a digestão e diminui o apetite.

"Os hormônios GLP-1 são os 'grandes reguladores' de todo o nosso metabolismo," explica Chris Damman, gastroenterologista e professor associado clínico da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. "Esses mecanismos são bastante complexos, envolvendo muitos hormônios diferentes," acrescenta. Getty Images Algumas pessoas recorreram a medicamentos como o Ozempic para facilitar a perda de peso É possível imitar o GLP-1 por meio da alimentação? Os dois principais componentes da dieta ligados ao GLP-1 são as fibras e os polifenóis.

"A fibra é o alimento preferido dos trilhões de bactérias que vivem no nosso intestino," explica Mary Sco, médica residente e autora de textos sobre nutrição na Virgínia, nos EUA. Quando ingerimos alimentos ricos em fibras e polifenóis, eles são convertidos pelo microbioma intestinal em ácidos graxos de cadeia curta, que estimulam a produção de GLP-1. Entre os alimentos ricos em fibras estão nozes, leguminosas, frutas e vegetais. Já os polifenóis também são encontrados em frutas, verduras e oleaginosas. Outro nutriente importante para o metabolismo é a gordura monoinsaturada, associada a níveis mais elevados de GLP-1. Ela está presente em azeite de oliva, abacate e nozes.

Esse processo começa antes mesmo de os alimentos chegarem ao intestino. Pesquisas mostram que o sabor amargo dos alimentos ricos em polifenóis ativa receptores gustativos que enviam sinais ao intestino para produzir hormônios digestivos, incluindo o GLP-1. Mas estimular naturalmente o GLP-1 não depende apenas do que comemos – e sim de como comemos, diz Sco. "Pesquisas recentes mostram que a ordem em que comemos também importa," afirma.