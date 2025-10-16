A sangrenta disputa entre Hamas e grupos rivais pelo controle da Faixa de Gaza após cessar-fogo com Israel

Getty Images Homens armados aliados ao Hamas patrulham um campo de refugiados em Gaza O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou desarmar "violentamente" o Hamas em meio às ações do grupo para reafirmar o controle sobre a Faixa de Gaza. O Hamas tem travado confrontos com rivais. Em declarações a jornalistas na terça-feira (14/10), Trump afirmou que, se o Hamas não se desarmar dentro de um "prazo razoável", então "nós o desarmaremos". Ele não especificou, porém, quando espera que o grupo entregue as armas.

Os comentários do presidente americano foram feitos enquanto imagens que circulavam online mostravam uma execução pública e outras demonstrações de força por combatentes do Hamas em Gaza desde que o cessar-fogo mediado pelos EUA começou na semana passada. A execução em um cruzamento no centro da Cidade de Gaza, registrada em vídeo cuja localização e autenticidade foram confirmadas pela BBC Verify, aconteceu depois que o Hamas prometeu acabar com o que chamou de "anarquia" na Faixa de Gaza. Outros vídeos verificados pela BBC Verify mostram homens armados durante uma patrulha usando insígnias que os identificam como membros da força de segurança interna do Hamas, e também combatentes mascarados que disparam contra homens desarmados. Analistas disseram à BBC Verify que a demonstração de força tem como objetivo, ao menos em parte, resistir aos clãs armados que vêm desafiando cada vez mais o controle do grupo sobre a Faixa de Gaza nos últimos dois anos.

Luta territorial Getty Images As forças policiais do Hamas voltaram para patrulhar as ruas de Gaza com o cessar-fogo As tensões entre o Hamas e esses grupos rivais já existiam antes da guerra com Israel. Alguns, como o clã Dughmush, estão envolvidos historicamente com o contrabando pela fronteira da Faixa de Gaza com Israel, segundo declarou um especialista à BBC Verify. Confrontos recentes entre o clã Dughmush e o Hamas deixaram mais de 50 mortos, incluindo 12 membros do Hamas.

Israel já declarou anteriormente que forneceu armas a outros grupos armados na Faixa de Gaza. Uma unidade de segurança interna do Hamas se comprometeu recentemente a "erradicar gangues e milícias" as quais acusou de cooperar "com o inimigo". Um vídeo publicado na segunda-feira (13/10) mostrava um grupo de combatentes do Hamas executando um grupo de oito homens.

A BBC Verify fez a geolocalização da gravação e descobriu que o vídeo teria sido feito em um cruzamento no bairro central, Zeitoun, na Cidade de Gaza, que foi foco de uma grande ofensiva terrestre israelense nas últimas semanas, mas agora está de novo sob o controle do Hamas após a retirada militar israelense. Nas imagens, é possível ver combatentes, alguns dos quais usam coletes anti balas e faixas do Hamas, obrigando homens a formar uma fila em frente a uma multidão, que parece incluir um garoto pequeno. Depois que os homens da fila são obrigados a se ajoelhar, é possível ouvir a multidão gritar "colaborador" ou "agente".