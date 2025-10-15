'Trump quer paz no Oriente Médio, mas isso não acontecerá até que os palestinos tenham um futuro', diz rei da Jordânia

BBC Em entrevista exclusiva para a BBC, o rei da Jordânia falou sobre o acordo de paz e expectativa para criação de Estado Palestino O rei Abdullah 2, da Jordânia, advertiu que o Oriente Médio está condenado ao fracasso, a menos que se inicie um processo de paz que leve à criação de um Estado Palestino. A declaração foi feita pelo monarca em entrevista exclusiva ao programa Panorama da BBC, enquanto ele se preparava para participar da cúpula em Sharm el-Sheikh, no Egito, sobre o plano de paz de 20 pontos do presidente Donald Trump para a região.

A cúpula foi realizada no mesmo dia em que o Hamas libertou os últimos reféns israelenses vivos que permaneciam em Gaza em troca de prisioneiros e palestinos detidos que eram mantidos por Israel. "Se não resolvermos este problema, se não encontrarmos um futuro para israelenses e palestinos, e uma relação entre os mundos árabe e muçulmano e Israel, estamos condenados", declarou. O rei Abdullah afirmou que a região havia presenciado inúmeras tentativas falidas de paz e que a implementação de uma solução de dois Estados — a criação de um Estado Palestino independente em Cisjordânia e Gaza, ao lado de Israel — era a única resposta. "Espero que possamos olhar para trás, mas com um horizonte político, porque se não resolvermos este problema, repetiremos os mesmos erros", disse.

Os dois Estados Getty Images O acordo de cessar-fogo gerou celebrações tanto em territórios palestinos quanto em Israel O atual governo israelense já rejeitou repetidas vezes a solução de dois Estados. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se opôs firmemente. "Na verdade, eles já tinham um Estado Palestino em Gaza. O que fizeram com esse Estado? Paz? Coexistência?", questionou.

"Não, nos atacaram várias vezes, sem nenhuma provocação, lançaram foguetes contra nossas cidades, assassinaram nossos filhos, transformaram Gaza em uma base terrorista desde que cometeram o massacre de 7 de outubro", disse Netanyahu, se referindo aos ataques liderados pelo Hamas dois anos atrás, que desencadearam o atual conflito em Gaza. Contudo, foi nessa mesma assembleia da ONU que o presidente Trump convocou o rei Abdullah e outras lideranças regionais para uma reunião com objetivo de desenhar seu plano de paz. "A mensagem que ele deu a todos foi: 'Isso tem que parar, tem que parar já'. E dissemos: 'Senhor presidente, se alguém pode fazer isso, é o senhor", contou o monarca da Jordânia.

Em referência à violência dos últimos dois anos, incluindo a guerra de Israel com o Irã e o ataque israelense a líderes do Hamas no Catar no mês passado, o rei Abdullah perguntou: "Quão perto chegamos de um conflito regional, ou até mesmo de um conflito Norte-Sul, que englobaria o mundo inteiro?". BBC Rei Abdullah falou com a BBC pouco antes de se reunir com Trump e outras lideranças no encontro sobre a paz no Oriente Médio Falando sobre Netanyahu, o líder jordaniano afirmou não confiar em nada do que ele diz. Contudo, acredita que há israelenses com os quais os líderes árabes poderiam colaborar para construir a paz.