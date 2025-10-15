O que se sabe sobre ação da PF para investigar lavagem de dinheiro do tráfico que levou à prisão de influencer Buzeira

Reprodução/Instagram @buzeira_oficial Imagens do Instagram do influenciador 'Buzeira' A Polícia Federal prendeu na terça-feira (14/10) o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, durante a Operação Narco Bet, que apura um esquema internacional de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas. A ação contou com o apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha (BKA), que cumpriu um mandado de prisão contra um dos investigados no país europeu.

Buzeira é conhecido nas redes sociais por exibir uma vida de luxo, com carros importados, festas e apostas esportivas, e acumula milhões de seguidores no Instagram e em outras plataformas. Ele se apresentava como empreendedor e apostador profissional, e ganhou popularidade entre jovens interessados em apostas e sorteios online. O influenciador também promovia rifas e desafios pagos, nos quais costumava oferecer prêmios como veículos e quantias em dinheiro. Segundo nota oficial da PF, a operação é um desdobramento da Narco Vela, que teve como foco o combate ao tráfico de entorpecentes por via marítima a partir do litoral brasileiro. As investigações indicam que o grupo usava técnicas sofisticadas de movimentação financeira, incluindo criptomoedas e remessas internacionais, para ocultar a origem ilícita dos valores e dissimular patrimônio. Parte do dinheiro teria sido injetada em empresas do setor de apostas eletrônicas — as chamadas bets.

Ao todo, foram cumpridas 11 ordens de prisão e 19 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Justiça determinou também o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões, com o objetivo de descapitalizar o grupo criminoso e reparar prejuízos causados pelas atividades ilegais. De acordo com o portal G1, além de Buzeira, também foi preso o empresário Rodrigo Morgado, que ganhou notoriedade nas redes sociais após sortear um carro em uma festa de sua empresa e, em seguida, tomar o veículo da funcionária sorteada. Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro e associação criminosa, crimes que, segundo a PF, têm caráter transnacional.

O início Segundo informações da Agência Brasil, a Operação Narco Bet surgiu como desdobramento da apreensão de um veleiro brasileiro pela Marinha dos Estados Unidos, em fevereiro de 2023. A investigação revelou uma rota de tráfico marítimo entre a América do Sul e a Europa, abrangendo tanto a logística do transporte de drogas quanto as estratégias usadas para lavagem e nacionalização dos recursos obtidos de forma ilícita. A operação anterior, chamada Narco Vela, mobilizou mais de 300 policiais federais e 50 policiais militares do Estado de São Paulo.

Na ocasião, foram cumpridos 35 mandados de prisão e 62 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos, em endereços localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará e Santa Catarina. As medidas incluíram bloqueio e apreensão de bens avaliados em cerca de R$ 1,32 bilhão. A Operação Narco Bet A Operação Narco Bet mira uma organização criminosa suspeita de movimentar grandes quantias oriundas do tráfico internacional de drogas por meio de apostas esportivas e criptomoedas. De acordo com a Polícia Federal, o grupo investigado teria criado uma rede de empresas de fachada e usado nomes de terceiros para movimentar valores oriundos do tráfico internacional de drogas. As estruturas empresariais incluíam holdings familiares e contas abertas em nome de laranjas, o que permitia mascarar o destino e a origem do dinheiro.