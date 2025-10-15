Israel diz que corpo devolvido pelo Hamas não é de refém em Gaza e questiona cumprimento de acordo

Amir Levy/Getty Images Corpos de reféns estão sendo sepultados em Israel O Exército de Israel afirmou nesta quarta-feira (15/10) que um dos corpos entregues pelo Hamas na noite de terça (14/10) "não corresponde a nenhum dos reféns". Segundo o comunicado, essa conclusão foi feita após exames realizados no Instituto Nacional de Medicina Forense.

"O Hamas é obrigado a fazer todos os esforços necessários para devolver os reféns falecidos", disse o Exército israelense. Como parte do acordo de cessar-fogo, o Hamas liberou todos os 20 reféns vivos de volta a Israel e tem entregado aos poucos os corpos dos que foram mortos e estavam em Gaza. Antes que o cessar-fogo entrasse em vigor, 48 reféns israelenses ainda estavam sendo mantidos em Gaza, dos quais 28 acreditava-se estarem mortos. Na segunda-feira, quatro corpos foram devolvidos. Já na noite terça, o Hamas entregou mais quatro corpos, mas o governo só identificou três como sendo de cidadãos israelenses.

Os três últimos corpos eram de: Uriel Baruch, de 35 anos, sequestrado no festival de música Nova. Segundo militares israelenses, ele havia sido morto em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas invadiu Israel, e seu corpo foi levado a Gaza como refém. Tamir Nimrodi, de 20 anos, atuava como oficial na Passagem de Erez, na fronteira Israel-Gaza, em 7 de outubro de 2023. Seu destino era desconhecido até a entrega de seu corpo

Eitan Levi, de 53 anos, era taxista em Bat Yam e foi morto por homens armados do Hamas em uma estrada próxima ao perímetro de Gaza, em 7 de outubro de 2023. Nas contas de Israel, portanto, 21 corpos ainda permanecem em Gaza. Fórum de Familiares dos Reféns Uriel, Tamir, Eitan foram os corpos identificados por Israel Ameaça ao cessar-fogo A primeira fase do plano de paz do presidente dos EUA, Donald Trump, tinha como prazo para o Hamas devolver todos os reféns — vivos e mortos — até o meio-dia de segunda-feira.

Uma cópia do acordo de cessar-fogo, publicada pela mídia israelense na semana passada, parecia reconhecer que o Hamas e outras facções palestinas poderiam ter dificuldades para localizar todos os corpos dentro desse prazo. Ele chega a estipular a criação de um mecanismo de compartilhamento de informações para permitir que o grupo transmita qualquer inteligência sobre o paradeiro dos corpos que não conseguir localizar aos mediadores. O Hamas afirma que alguns dos corpos dos reféns estão presos sob escombros e pediu a entrada de máquinas pesadas para ajudar nos esforços de recuperação.