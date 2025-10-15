Casal de reféns israelenses mantidos separados se reúne após 738 dias: 'Hora de começar a se curar juntos'

Forças de Defesa de Israel Avinatan Or e Noa Argamani foram sequestrados em 7 de outubro de 2023 Um casal israelense sequestrado durante os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 foi reunido, dois anos após ter sido violentamente separado. Noa Argamani e Avinatan Or foram capturados no festival de música Nova, nas proximidades da comunidade Re'im, em Israel, a menos de 20 km da Faixa de Gaza.

Um vídeo de Noa sendo levada em pânico na garupa de uma motocicleta se tornou uma das imagens mais amplamente reconhecidas dos ataques. Ela foi resgatada pelas Forças israelenses em 8 de junho de 2024. Avinatan Or, que foi mantido separado no centro de Gaza, foi libertado na segunda-feira (13/10) — um dos 20 reféns vivos devolvidos como parte do cessar-fogo mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma postagem no Instagram, Noa Argamani disse que o casal agora poderia começar a "curar juntos".

noargamani - Instagram Argamani postou fotos do casal juntos de novo no Instagram Após se reunirem, a mídia israelense disse que o casal compartilhou o "primeiro cigarro juntos depois de dois anos". Um dia após a libertação de seu parceiro, Noa Argamani compartilhou uma postagem emocionante no Instagram junto às primeiras fotos do casal desde 2023. "Dois anos desde o último momento em que vi Avinatan, meu amor. Dois anos desde que terroristas nos sequestraram, me colocaram em uma motocicleta e nos separaram na frente do mundo inteiro", escreveu ela.

Ela disse que foi mantida com outras mulheres e crianças dentro de casas durante sua captura, "enquanto Avinatan estava apenas nos túneis". "O Hamas liberou vídeos e sinais de vida meus, enquanto não havia nenhuma informação sobre Avinatan", continuou a postagem, em hebraico. Ela afirmou que o casal agora poderia começar sua recuperação.