O empurrão eleitoral de Trump a Milei: 'Se ele perder, não vamos ser tão generosos com a Argentina'

Bloomberg via Getty Images Trump recebeu Milei na Casa Branca nesta terça-feira (14/10), reforçando a aliança entre os dois O presidente Donald Trump recebeu Javier Milei na Casa Branca nesta terça-feira (14/10) e deixou claro seu apoio ao grupo político do presidente argentino nas eleições legislativas de 26 de outubro. Falando à imprensa, os líderes se elogiaram mutuamente, e Trump afirmou: "Vocês vão ganhar a eleição. Vamos apoiá-los hoje, apoiá-los totalmente."

O presidente americano acrescentou que o partido de Milei, La Libertad Avanza, melhoraria nas pesquisas após a reunião porque "muitas pessoas na Argentina gostam de mim". Milei, por sua vez, afirmou estar honrado com o convite de Trump para o encontro e parabenizou o americano pelo acordo de cessar-fogo em Gaza, que o republicano mediou. A reunião serviu para selar um plano sem precedentes de apoio financeiro dos EUA à economia argentina. Mas, respondendo a repórteres, Trump sugeriu que a continuidade do apoio depende da vitória de Milei nas eleições presidenciais de 2027.

"Se ele perder, não vamos ser tão generosos com a Argentina", disse o presidente americano, afirmando que Milei está enfrentando a "extrema esquerda". Trump e Milei têm mantido uma relação de amizade e admiração mútua, cimentada por suas óbvias semelhanças ideológicas. "Ele é um grande amigo, um lutador e um VENCEDOR", escreveu recentemente o presidente dos EUA em sua conta na rede Truth Social.

Funcionários de alto escalão e outros políticos republicanos também têm sido generosos em elogios ao presidente argentino e à sua política econômica. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, declarou na Casa Branca que Milei está "lutando contra 100 anos de uma política econômica ruim". Bloomberg via Getty Images Em encontro na Casa Branca, Trump disse que Milei está enfrentando a 'extrema esquerda' na Argentina Como é o acordo de ajuda financeira Bessent anunciou na última quinta-feira (09/10) alguns detalhes do plano de ajuda à Argentina — o qual, em suas palavras, busca superar "o momento de grave falta de liquidez" que a economia sul-maricana enfrenta.

"Só os Estados Unidos podem agir rapidamente. E agiremos", disse Bessent. O plano tem dois componentes: a compra direta de pesos argentinos pelos Estados Unidos — o valor é desconhecido — e um swap cambial de US$ 20 bilhões. O swap cambial é um instrumento financeiro que envolve a possibilidade de troca futura de duas moedas — no caso, de dólares por peso argentino. Os detalhes da operação, contudo, ainda não foram divulgados.