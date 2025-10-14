Como nariz gelado 'denuncia' estresse em imagens com câmeras especiais

Kevin Church/BBC A queda de temperatura no nariz, visível na imagem térmica à direita, ocorre porque o estresse altera o fluxo sanguíneo Quando fui convidada a fazer, de improviso, um discurso de cinco minutos e, em seguida, contar de trás para frente em intervalos de 17, tudo diante de um painel com três pessoas desconhecidas, o estresse agudo estava estampado no meu rosto. Isso porque psicólogos da Universidade de Sussex (Reino Unido) filmavam essa experiência um tanto assustadora para um projeto que estuda o estresse com câmeras térmicas.

O estresse altera o fluxo sanguíneo no rosto, e os cientistas descobriram que a queda de temperatura no nariz pode ser usada como medida dos níveis de estresse, e também para monitorar a recuperação do corpo. Segundo os cientistas responsáveis pelo estudo, a tecnologia de imagem térmica pode representar um grande avanço na pesquisa sobre estresse. O teste experimental ao qual me submeti é cuidadosamente controlado e deliberadamente projetado para ser uma surpresa desagradável. Cheguei à universidade sem ideia do que me aguardava. Primeiro, pediram que eu me sentasse, relaxasse e ouvisse ruído branco em um fone de ouvido. Até aí, tudo tranquilo.

Em seguida, a pesquisadora responsável pelo experimento convidou três desconhecidos a entrar na sala. Eles se sentaram à minha frente, em silêncio, enquanto ela informava que eu teria três minutos para preparar um discurso de cinco minutos sobre meu "emprego dos sonhos". Senti o calor subir pelo pescoço enquanto os cientistas registravam, com uma câmera térmica, as mudanças de cor no meu rosto. Meu nariz logo esfriou — ficou azul na imagem térmica — enquanto eu tentava pensar em como improvisar aquela apresentação inesperada. (Decidi aproveitar a ocasião para fazer meu discurso de candidatura ao programa de treinamento de astronautas!). Os pesquisadores da Universidade de Sussex aplicaram o mesmo teste de estresse em 29 voluntários e observaram, em todos os casos, uma queda de temperatura no nariz entre 3 e 6 graus Celsius.

No meu caso, a temperatura caiu 2 graus, quando o sistema nervoso desviou o fluxo de sangue do nariz para os olhos e ouvidos — uma reação física que ajuda o corpo a vigiar e ouvir melhor diante de um possível perigo. A maioria dos participantes, como eu, se recuperou rapidamente: o nariz voltou à temperatura normal em poucos minutos. Segundo a pesquisadora-chefe, professora Gillian Forrester (Universidade de Sussex), o fato de eu ser repórter e apresentadora provavelmente me deixou "bastante habituada a situações estressantes".

"Você está acostumada com câmeras e com pessoas desconhecidas, então provavelmente é mais resistente a fatores de estresse social", explicou Forrester. "Mas mesmo alguém como você, treinada para lidar com situações de tensão, mostra uma mudança fisiológica no fluxo sanguíneo — o que sugere que essa 'queda nasal' é um marcador confiável de alteração no estado de estresse." Kevin Church/BBC News O 'mergulho nasal' — queda de temperatura no nariz — ocorre em poucos minutos quando estamos sob estresse agudo O estresse faz parte da vida. Mas essa descoberta, dizem os cientistas, pode ajudar a controlar níveis prejudiciais de estresse. "O tempo que uma pessoa leva para se recuperar dessa queda de temperatura nasal pode ser uma medida objetiva de como ela regula o próprio estresse", afirmou Forrester.