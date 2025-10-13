Em meio a soltura de reféns, embate interno entre Hamas e clã palestino deixa ao menos 27 mortos em Gaza

Anadolu via Getty Images Forças de segurança ligadas ao Hamas foram mobilizadas em toda a Faixa de Gaza para supervisionar a transição após a retirada israelense Ao menos 27 pessoas morreram no sábado (11/10) em confrontos na Cidade de Gaza entre forças de segurança do Hamas e membros armados do clã da família Dughmush. As mortes ocorreram após uma operação do Hamas para prender integrantes do clã, em um dos embates internos mais violentos desde a recente retirada de tropas israelenses de Gaza. Os confrontos internos ocorrem em meio a um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, parte de um acordo que inclui a soltura de 20 reféns israelenses ainda vivos e dos corpos de outros 28 reféns mortos em troca da libertação de 250 prisioneiros palestinos e outras 1,7 mil pessoas detidas em Gaza, incluindo 22 crianças.

Testemunhas relataram que os combates entre palestinos começaram no bairro de Tel al-Hawa, no sul da Cidade de Gaza, depois que uma força do Hamas com mais de 300 homens avançou para invadir um quarteirão residencial nas proximidades do hospital jordaniano da cidade onde militantes Dughmush estavam entrincheirados após ter as casas destruídas no bairro de al-Sabra, durante o último ataque israelense. Moradores descreveram cenas de pânico quando dezenas de famílias fugiram de suas casas sob intenso tiroteio, muitas delas já deslocadas várias vezes durante a guerra. "Desta vez as pessoas não fugiam de ataques israelenses", disse um morador. "Elas fugiam do próprio povo." Um alto funcionário do Ministério do Interior, comandado pelo Hamas, afirmou que unidades de segurança cercaram os Dughmush e travaram combates pesados. Fontes médicas disseram que 19 membros do clã Dughmush e oito combatentes do Hamas morreram desde o início dos confrontos, no sábado. A família Dughmush, um dos clãs mais influentes de Gaza, mantém há anos uma relação tensa com o Hamas, e seus membros armados já se enfrentaram com o grupo em outras ocasiões.

O Ministério do Interior ligado ao Hamas afirmou que suas forças buscavam restaurar a ordem e advertiu que "qualquer atividade armada fora do marco da resistência" seria tratada com firmeza. Os dois lados trocaram acusações sobre o início dos confrontos. O Hamas havia dito anteriormente que homens armados da família Dughmush mataram dois de seus combatentes e feriram outros cinco, o que levou o grupo a lançar uma operação contra eles.

Já uma fonte da família Dughmush disse à imprensa local que forças do Hamas tentaram expulsar a família de um prédio que antes abrigava o Hospital Jordaniano para instalar ali uma nova base de suas forças. O Hamas convocou cerca de 7 mil integrantes de suas forças de segurança para retomar o controle de áreas da Faixa de Gaza recentemente desocupadas por tropas israelenses, segundo fontes locais. Relatos indicam que unidades armadas do grupo já se espalharam por vários distritos, algumas com roupas civis e outras com uniformes azuis da polícia.

A assessoria de imprensa do Hamas negou que estivesse mobilizando "combatentes nas ruas". Soltura de reféns e prisioneiros Nesta segunda-feira (13/10), todos os 20 reféns foram soltos pelo Hamas em Gaza e entregues à Cruz Vermelha, que intermediou o transporte deles até as forças israelenses. A soltura de quase 2 mil palestinos deve ocorrer ainda nesta segunda-feira. Ainda não há detalhes de quando o Hamas devolverá os restos mortais de outros 28 reféns israelenses.