'Brasil não tem problema com Israel, tem com Netanyahu', diz Lula sobre futuro da relação após cessar-fogo em Gaza

Adriano Machado/Reuters 'Há muitas possibilidades de um acordo ser definitivo', afirmou Lula sobre o cessar-fogo entre o Hamas e Israel O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre o cessar-fogo entre Hamas e Israel na Faixa de Gaza nesta segunda-feira (13/10), durante sua passagem pela Itália, e afirmou que "há muitas possibilidades de um acordo ser definitivo". "Não se vai devolver a vida dos milhões que morreram, mas se devolve, pelo menos, o direito das pessoas de viverem tranquilas, sem medo de uma bomba, sem medo de um prédio cair", disse o presidente, em uma entrevista coletiva realizada após sua participação no Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

'Muita química na minha relação com o papa' Lula viajou a Roma desta vez para participar do Fórum Mundial da Alimentação, mas aproveitou sua passagem pela cidade para visitar o Vaticano e o papa Leão 14. Em um encontro a portas fechadas na manhã desta segunda, o presidente brasileiro trocou presentes com o pontífice e disse ter discutido o tema da pobreza e da injustiça social. "Eu posso dizer que houve muita química na minha relação com o papa", disse Lula, após a audiência. "Parecia que eu estava conversando com alguém que eu já conhecia há 20 anos, 30 anos."

Inicialmente, a ida de Lula seria tratada como uma visita de Estado, mas, poucas horas antes do encontro, a Santa Sé informou ao governo brasileiro que haveria apenas uma reunião privada, sem todas as honras endereçadas a outros líderes mundiais. Segundo um membro do Ministério de Relações Exteriores brasileiro, a decisão de mudar o programa foi do Vaticano. Carla Zambelli e novo ministro do STF Ao ser questionado sobre o caso de Carla Zambelli, presa na Itália, o petista disse que "nem se lembrava" do nome da deputada federal.

Zambelli deixou o Brasil depois de ser condenada a 10 anos de prisão, em maio, pelo STF. O Brasil pede a extradição da parlamentar. "Nem lembrava desse nome. Se você não pergunta, eu nem sabia que ela estava aqui ou não", disse Lula após ser questionado sobre o tema por uma jornalista. "Para mim é uma pessoa que não merece respeito do que é uma democracia. Ela vai pagar pelo erro que fez, ou aqui ou no Brasil. Portanto, é uma questão da Justiça, não é uma questão minha", declarou.