Trump vai a Israel para libertação de reféns: o que esperar de segunda-feira decisiva para Gaza

Reuters Donald Trump chega a Israel na segunda-feira (13/10) para libertação de reféns e participa no mesmo dia de cúpula no Egito O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (12/10) que "a guerra acabou" ao embarcar para viagem a Israel para a libertação de reféns de Gaza, sob o acordo de cessar-fogo firmado entre o Estado judeu e o Hamas. Falando a bordo do avião Air Force One, Trump disse que o cessar-fogo será mantido e que um "conselho de paz" deverá ser rapidamente estabelecido para Gaza, que, segundo ele, parece um "canteiro de demolição".

Ele também elogiou o papel do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e do Catar, um dos mediadores. O prazo para o Hamas libertar todos os reféns que ainda mantém em Gaza é meio-dia da segunda-feira, pelo horário local (6h de Brasília). Também na segunda-feira, Trump viajará ao Egito para uma cúpula internacional com o objetivo de pôr fim à guerra. O conflito foi desencadeado pelos ataques liderados pelo Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, nos quais cerca de 1,2 mil pessoas foram mortas e 251 feitas reféns.

Desde então, mais de 67 mil palestinos foram mortos pela resposta militar de Israel, incluindo mais de 18 mil crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas. O cessar-fogo em Gaza entrou em vigor na manhã de sexta-feira (10/10), após Israel e o Hamas concordarem com a primeira fase do plano de paz de 20 pontos mediado por Trump, com as próximas fases ainda a serem negociadas. Acredita-se que 20 dos reféns israelenses estejam vivos, e o Hamas também deve entregar os restos mortais de até 28 reféns mortos.

No sábado, centenas de milhares de israelenses participaram de um comício em Tel Aviv e cantaram em gratidão ao líder americano. Muitos detalhes das fases posteriores do plano de paz podem ser difíceis de chegar a um acordo, como a governança de Gaza, a extensão da retirada das tropas israelenses e o desarmamento do Hamas. Trump desembarcará em Israel na segunda-feira, onde se dirigirá ao parlamento do país, o Knesset.