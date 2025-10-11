Por que aumento de gastos militares ameaça o clima?

Wojtek Radwanski/AFP via Getty Images Estima-se que o setor militar emita entre 3,3% e 7% do total das emissões de gases de efeito estufa Forças Armadas de diversos países têm alertado sobre a urgência de rearmamento, à medida que as mudanças climáticas se tornam uma grande ameaça para a segurança — ainda que suas próprias emissões de carbono sigam em ascensão. Um relatório recente do secretário-geral da ONU, António Guterres, advertiu que o aumento dos gastos militares pode acelerar o colapso climático.

Além disso, a proliferação de conflitos potencialmente duradouros tende a aumentar significativamente esses gastos no futuro próximo e, consequentemente, as emissões de carbono. Alguns especialistas também se preocupam que os recursos de mitigação e adaptação climática sejam desviados para a área de defesa. Quanta poluição as Forças Armadas emitem? Não existe uma fonte única e auditada de dados sobre as emissões causadas pelas Forças Armadas ao redor do mundo, mas alguns governos publicam esses números de forma voluntária. Com base em projeções e cálculos, especialistas traçaram um panorama global.

De acordo com o último relatório do secretário-geral da ONU, "as melhores estimativas atuais indicam que o setor militar emite entre 3,3% e 7% do total das emissões de gases de efeito estufa". Se os exércitos do mundo todo fossem um país, seria o quarto maior emissor depois da China, EUA e Índia, de acordo com um estudo realizado em 2022 pelo Observatório de Conflito e Meio Ambiente — instituição no Reino Unido que pesquisa os impactos ambientais das atividades militares — e pela Scientists for Global Responsability, organização independente que advoga pela prática da ciência e da tecnologia com base na ética. E os crescentes orçamentos militares ao redor do mundo sugerem que a situação vai piorar.

Zhang Wei/China News Service/VCG via Getty Images Especialistas afirmam que se as Forças Armadas do mundo todo fossem um único país, seria um dos maiores emissores de poluição Os gastos militares globais alcançaram US$ 2,7 trilhões (R$ 144 trilhões, na conversão atual) em 2024, o que representa um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior e um recorde de crescimento desde pelo menos o fim da Guerra Fria, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para Paz de Estocolmo (SIPRI, na sigla em inglês), uma organização independente que investiga conflitos. O instituto destaca que mais de 100 países aumentaram esses gastos em 2024, com crescimento particularmente acelerado na Europa e no Oriente Médio. No início do ano, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou que seus países membros elevariam seus gastos com defesa e segurança de 2% para 5% do PIB até 2035.

Isso ocorre após o total da pegada de carbono — total de emissões de gases de efeito estufa — dos membros da Otan ter aumentado em 30 milhões de toneladas entre 2021 e 2023, acompanhando o aumento dos gastos militares no mesmo período. A quantidade equivale a colocar aproximadamente mais de oito milhões de carros extras nas estradas, segundo o Instituto Transnacional, um centro internacional de pesquisa e advocacy voltado à sustentabilidade do planeta. Alguns dos maiores poluidores Especialistas alertam que o verdadeiro desafio é descarbonizar os sistemas de armamento pesado, como aeronaves caça, tanques, navios de guerra e submarinos, que exigem uma quantidade considerável de combustível para operar.