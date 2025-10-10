Trump ameaça tarifa de 100% sobre a China em retaliação a decisão do país asiático sobre terras raras

EPA Novos comentários de Trump sobre a China fizeram ações caírem O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (10/10) impor tarifas de 100% sobre China por conta de medidas anunciadas pelo país asiático no controle de exportação de terras raras e outros materiais. "É impossível acreditar que a China tenha tomado tal atitude, mas tomou, e o resto é história", escreveu Trump em suas redes sociais, classificando a decisão chinesa como "extraordinariamente agressiva".

Segundo ele, a taxa está prevista para entrar em vigor em 1ºde novembro. O republicano ameaçou também aumentar o controle na exportação de "sofwares críticos". O presidente americano ameaçou ainda cancelar uma reunião com seu homólogo chinês, Xi Jinping. Trump afirmou não ver "qualquer motivo" para o encontro. Os mercados financeiros caíram após os comentários de Trump, com o índice S&P 500 fechando em queda de 2,7% — a maior desde abril.

A China domina a produção de terras raras e alguns outros componentes essenciais de carros, smartphones e muitos outros itens. Na última vez que Pequim reforçou os controles de exportação — depois que Trump aumentou as tarifas sobre produtos chineses no início deste ano —, houve reclamações de muitas empresas americanas dependentes desses materiais. A montadora Ford chegou a ter que suspender temporariamente sua produção.

Além de endurecer as regras para as exportações de terras raras, a China abriu uma investigação de monopólio sobre a empresa de tecnologia americana Qualcomm, o que pode impedir a aquisição de outra fabricante de chips. Embora a Qualcomm tenha sede nos EUA, uma parcela significativa de seus negócios está concentrada na China. Pequim também anunciou que cobrará novas taxas portuárias de navios com vínculos com os EUA, incluindo aqueles de propriedade ou operados por empresas americanas.

"Coisas muito estranhas estão acontecendo na China!", escreveu Trump nesta sexta. "Eles estão se tornando muito hostis." Os EUA e a China estão em uma frágil trégua comercial desde maio, quando ambos os lados concordaram em reduzir as tarifas de três dígitos sobre os produtos um do outro — as quais quase interromperam o comércio entre os dois países. Após as negociações, as tarifas americanas sobre produtos chineses chegaram a uma cobrança adicional de 30% em comparação ao início do ano, enquanto os produtos americanos que entram na China enfrentam uma nova tarifa de 10%.