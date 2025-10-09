Trump afirma que o acordo com TikTok está fechado. Quem seria o dono e como funcionaria?

Yuri Gripas/EPA O presidente americano Donald Trump afirmou que o acordo para encontrar um novo proprietário para o aplicativo de mídia social TikTok nos Estados Unidos foi fechado e que a empresa recebeu a aprovação do presidente chinês, Xi Jinping. Nesta quinta-feira (25/9), Trump assinou uma ordem executiva declarando que o acordo planejado atendia aos requisitos de uma lei que previa a proibição do aplicativo nos EUA, a menos que fosse vendido por sua controladora chinesa, ByteDance.

Em comentários no Salão Oval, ele e o vice-presidente J.D. Vance disseram que um grupo de investidores compraria as operações americanas do TikTok para criar uma nova empresa avaliada em 14 bilhões de dólares (R$ 74,7 bilhões). O acordo ainda não foi confirmado pela ByteDance ou pelas autoridades chinesas. Por que os EUA queriam proibir o TikTok? Durante anos, autoridades e legisladores dos EUA argumentaram que os vínculos da ByteDance com o governo chinês ameaçam a segurança nacional. Muitos temiam que Pequim pudesse forçar a ByteDance a entregar dados sobre seus usuários nos EUA – estimados em 170 milhões.

O TikTok e a ByteDance rejeitam essas críticas, mas preocupações semelhantes levaram a proibições e restrições em outros países ao redor do mundo. Em abril de 2024, o Congresso dos EUA aprovou um projeto de lei – sancionado pelo ex-presidente Joe Biden – dando à ByteDance nove meses para encontrar um comprador aprovado pelos EUA ou o TikTok seria fechado. O TikTok é mesmo um perigo para o Ocidente?

O TikTok chamou a lei de "inconstitucional" e alegou que censurar seus usuários nos EUA teria um impacto "assombroso" na liberdade de expressão. A empresa lançou vários processos judiciais sem sucesso.

A ByteDance insistiu que não tinha planos de vender. Após a posse de Trump em janeiro de 2025, ele estendeu o prazo inicial para permitir que a busca por novos proprietários do aplicativo continuasse. O presidente adiou o prazo várias vezes para permitir que um acordo fosse fechado. O que é o acordo do TikTok e como ele funcionará? O acordo de Trump com o TikTok fará com que investidores americanos assumam as operações do aplicativo no país.

Trump afirmou, nesta quinta, que uma lista dos investidores "sofisticados" seria divulgada em breve, embora tenha mencionado algumas pessoas que estarão envolvidas: a gigante da tecnologia Oracle e o presidente do conselho, Larry Ellison, que é um aliado próximo de Trump; Rupert Murdoch, da Fox Corporation; e Michael Dell, chefe da Dell Technologies. Os investidores controlarão o algoritmo que alimenta a versão americana do TikTok, e os americanos ocuparão seis dos sete assentos no conselho de administração que o supervisionará. De acordo com a ordem executiva assinada por Trump, a China deterá menos de 20% da nova joint venture. O algoritmo é a tecnologia que determina o que os usuários veem em seu feed e é visto como a parte mais valiosa - e controversa - do aplicativo.