'Me mandou voltar para a África', diz brasileira vítima de racismo na Irlanda

Arquivo pessoal A brasileira Lays Mendes vive na Irlanda há cerca de oito anos "Você são africanos, vocês pertencem à África. Você assassinam nossas crianças, nossa juventude, nossa vida. Vocês têm que ir embora. Nós não queremos vocês no nosso país". Essas foram as palavras que um grupo de brasileiros ouviu de uma mulher em Dublin, na Irlanda. A cena aconteceu em julho deste ano e foi registrada em vídeo (veja abaixo).

Entre as vítimas estava a cabeleireira Lays Mendes, que mora no país há oito anos. Segundo ela, os ataques acontecem toda semana, quando essa mesma mulher passa em frente ao salão de beleza que a brasileira trabalha. "É corriqueiro pra mim...ela sempre fala essas agressividades comigo e com outras pessoas pretas também. Teve um episódio em que eu estava com meus filhos. E aí dói muito mais", afirma. Lays lembra que no dia do ocorrido, a mulher estava eufórica. Por isso, a brasileira abriu a porta e foi ver se ela precisava de alguma coisa.

"E aí ela falou um monte de coisa. Mandou eu 'voltar para a África'. Eu fiquei desacreditada porque quando a gente sofre o racismo, as pessoas não são tão diretas assim para falar. Elas não são tão agressivas como essa senhora foi", destacou. Mas não foram apenas as palavras da mulher que assustaram a brasileira, mas a forma como ela olhava para o grupo. "África pra mim é sinônimo de força, de poder...mas o olhar dela, de desprezo, de ódio, de raiva. Isso é muito pesado para a gente que sofre o racismo", destaca.

BBC Lays sofreu ataques racistas e xenofóbicos de uma irlandesa, que mandou ela 'voltar para a África' 'Não é um caso isolado' Após o ocorrido, Lays prestou queixa na delegacia. Segundo ela, os policiais foram prestativos, ofereceram apoio psicológico, e fizeram contato via e-mail e por ligação algumas vezes. Mas disseram que não tinha muito o que fazer. Caso a mulher repetisse a atitude, eles tomariam uma medida.

"A gente fica sem saber o que esperar de uma pessoa racista, elas podem fazer qualquer coisa, podem atirar fogo, podem matar, eu não sei o tamanho do ódio que essa senhora sente", afirmou a cabeleireira. Procurado pela BBC News Brasil, o Departamento de Justiça, Assuntos Internos e Imigração da Irlanda disse que o governo está "determinado a erradicar crimes motivados pelo ódio e a proteger comunidades vulneráveis". Segundo o órgão, uma lei criada em 2024, e que entrou em vigor este ano, prevê penas de prisão mais severas para certos crimes, quando comprovadamente motivados por ódio, ou quando o ódio for demonstrado com base na identidade das vítimas.