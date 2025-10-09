Barroso anuncia aposentadoria do STF e abre caminho para Lula fazer nova indicação

Barroso afirmou, durante sessão do STF, ter optado pela saída do STF por motivos pessoais.

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou na tarde desta quinta-feira (09/10) sua aposentadoria antecipada — ele teria cargo garantido até os 75 anos, ou seja, até 2033.

"Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta sem a exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo. Com mais espiriualidade, literatura e poesia", disse, emocionado.

Barroso foi ministro do STF por mais de 12 anos e recentemente deixou a presidência da Corte.

Com a aposentadoria, o presidente Luiz Inácia Lula da Silva (PT) poderá fazer uma nova indicação.