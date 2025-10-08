Trump diz que Israel e Hamas concordaram com primeira fase de plano de paz para Gaza

Segundo presidente americano, reféns mantidos em Gaza serão 'libertados muito em breve'.

"Isso significa que TODOS os reféns serão libertados muito em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha negociada", disse Trump na rede Truth Social.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (08/10) que "Israel e Hamas assinaram a primeira fase" de um plano de paz, proposto com a mediação do republicano.

Trump está "considerando viajar para o Oriente Médio" nos próximos dias, de acordo com a Casa Branca.

Mediadores dos EUA, Egito e Catar vinham há tempos tentando negociar um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns israelenses ainda mantidos pelo Hamas.

A aparente concordância entre os lados oponentes ocorre dois anos após Israel lançar uma ofensiva campanha militar em Gaza em resposta ao ataque de 7 de outubro de 2023 — no qual homens armados comandados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas e fizeram outras 251 reféns.

Desde então, pelo menos 67.183 pessoas foram mortas em operações militares israelenses em Gaza segundo o Ministério da Saúde local, administrado pelo Hamas.